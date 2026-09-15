Guru MAN 3 Nganjuk Meninggal Usai Cekcok dengan Siswa, Kemenag Bantah Kabar Dikeroyok

JawaPos.com - Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jawa Timur, Sugiyo memastikan, guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Nganjuk, Suaidi (56) meninggal dunia disebabkan hipertensi.

Ia membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa guru asal Kediri tersebut meninggal akibat dikeroyok siswanya.

"Keluarganya (istri guru) sudah menyatakan bahwa suaminya meninggal karena hipertensi dan ya semuanya damai tidak menuntut apa-apa, seperti itu," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (15/10).

Setelah kejadian cekcok dengan siswanya, Suaidi sempat mengalami muntah-muntah saat hendak mengajar di kelas.

Pihak sekolah kemudian membawanya ke rumah sakit, dan dokter menyatakan tensi sang guru saat itu tinggi.

"Nah, di saat beliau mau mengajar kelas lain itu, muntah-muntah gitu. terus dibawa ke rumah sakit. Jadi oleh sekolah dibawa ke rumah sakit dan ternyata beliau punya tensi tinggi," terang Sugiyo.