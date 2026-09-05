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Antara
Minggu, 6 September 2026 | 06.05 WIB

Begini Kronologi Kecelakaan Maut yang Renggut Nyawa 3 Orang di Kembangan Jakarta Barat

Kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tiga orang tewas dan empat orang luka-luka di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9/2026) sore. (ANTARA/Risky Syukur) - Image

Kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tiga orang tewas dan empat orang luka-luka di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9/2026) sore. (ANTARA/Risky Syukur)

JawaPos.com - Kepolisian memaparkan kronologi kecelakaan beruntun yang menewaskan tiga orang dan empat orang luka-luka di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu sore (5/8).

"Peristiwa kecelakaan beruntun ini bermula saat minibus BYD berpelat B 2703 BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara," kata Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sesampainya di dekat turunan Jembatan Kembang Kerep, kendaraan tersebut menabrak minibus Kijang Innova bernomor polisi B 1277 UIH yang dikemudikan oleh Hadi Wibawa.

Joko menjelaskan benturan dari belakang itu menyebabkan Kijang Innova terdorong ke depan dan menghantam Toyota Fortuner bernomor polisi L 1021 BAD.

"Akibat ditabrak dari belakang, mobil Toyota Fortuner tersebut kehilangan kendali hingga oleng ke kanan," ujar Joko.

Bagian samping kiri badan mobil Fortuner itu kemudian menghantam sepeda motor Honda Vario B 4915 BCD yang dikendarai oleh Andi Prasetyo dan melintas di sisi kirinya.

"Dampak dari tabrakan berantai itu merenggut tiga nyawa yang merupakan satu keluarga pengendara sepeda motor," ungkap Joko.

Akibat kecelakaan tersebut, kata dia, pengendara Honda Vario Andi Prasetyo segera dilarikan ke RS Hermina Daan Mogot, namun meninggal dunia dalam perawatan akibat luka berat pada bagian kepala.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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