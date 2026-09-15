Lo Kheng Hong Bagikan 33 Tahun Pengalaman Investasi di AMA Indonesia Conference 2026

JawaPos.com - Investor Lo Kheng Hong menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran AMA Indonesia Conference 2026 – Executive Business Forum yang digelar di Prime Plaza Sanur, Bali, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Dalam forum yang mengangkat tema “From Management to Wealth Creation” tersebut, Lo Kheng Hong dijadwalkan membagikan pengalaman lebih dari tiga dekade berinvestasi di pasar modal Indonesia, termasuk cara melihat peluang, mengambil keputusan, serta menciptakan kekayaan melalui investasi.

AMA Indonesia Conference 2026 akan berlangsung di Prime Plaza Sanur, Bali, dan mempertemukan sekitar 500 peserta yang terdiri dari business owner, entrepreneur, investor, profesional, eksekutif, hingga pengambil keputusan dari berbagai sektor.

Kehadiran Lo Kheng Hong menjadi relevan karena perjalanan investasinya dikenal sangat erat dengan pendekatan value investing. Ia tidak sekadar melihat pergerakan harga saham, tetapi menaruh perhatian besar pada fundamental perusahaan, kualitas bisnis, manajemen, valuasi, dan prospek jangka panjang.

Lo Kheng Hong memulai perjalanan investasinya pada 1989 ketika masih bekerja sebagai pegawai bank. Sebagian penghasilannya disisihkan untuk membeli saham sebelum akhirnya pada 1996 ia memutuskan menjadi investor penuh waktu.

Selama perjalanan tersebut, ia melewati berbagai periode gejolak pasar, termasuk krisis moneter 1998, krisis finansial global 2008, hingga pandemi Covid-19 pada 2020.

Lo Kheng Hong dan Prinsip Value Investing

Salah satu prinsip yang lekat dengan Lo Kheng Hong adalah “Beli Mercy Harga Bajaj”. Ungkapan tersebut menggambarkan pendekatannya dalam mencari perusahaan berkualitas yang menurutnya memiliki nilai intrinsik lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan pasar.