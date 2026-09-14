Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 15 September 2026 | 00.28 WIB

Karan Singh Juara Tunggal Putra Tenis ITF M15 Bali Seri Kelima

Karan Singh juara tunggal putra seri 5, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa) - Image

Karan Singh juara tunggal putra seri 5, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Petenis asal India Karan Singh tampil sebagai juara tunggal putra seri ke 5, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Di final, Karan menghentikan perlawanan Alexander Chang dua set langsung di lapangan A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.

Kedua finalis berusaha saling membuktikan siapa yang berhak menyandang gelar juara.

Karan Singh yang merupakan juara M-15 seri 4 berhadapan dengan juara UTR PTT Alexander Chang, membuat jalannya pertandingan final berlangsung ketat dan menarik.

Mempertemukan dua karakter permainan yang berbeda, Karan Singh dengan ketenangan dan keakuratan dalam penempatan bola, di set pertama ternyata mampu meredam kelincahan dan kecepatan dari Alexander Chang untuk unggul 7-6 tie break 5.

Memasuki set kedua intensitas pertandingan tetap berlangsung dengan tempo tinggi.

Alexander Chang yang kemarin bersama Pablo Perez Ramos menjadi juara ganda putra seri 5, berusaha meningkatkan tekanannya lewat sergapan voli depan net maupun senjata servis keras.

Namun Karan Singh yang merupakan unggulan ke 5 dan berperingkat 604 ATP ini, mampu merespons dengan baik.

Perubahan strategi yang dilakukan petenis kidal dari Amerika Serikat ini, berhasil mematahkan servis lawan pada game ke 11 untuk memimpin 6-5.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Gagal Juara Turnamen Tenis Internasional di Bali - Image
Sports

Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Gagal Juara Turnamen Tenis Internasional di Bali

Minggu, 6 September 2026 | 14.08 WIB

Petenis Indonesia ke Babak Utama Kejuaraan Tenis Dunia di Nusa Dua - Image
Sports

Petenis Indonesia ke Babak Utama Kejuaraan Tenis Dunia di Nusa Dua

Selasa, 1 September 2026 | 20.55 WIB

Persaingan Sangat Berat, Timnas Tenis Meja Tak Dibebani Target Tinggi di Asian Games 2026 - Image
Sports

Persaingan Sangat Berat, Timnas Tenis Meja Tak Dibebani Target Tinggi di Asian Games 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore