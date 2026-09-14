Karan Singh Juara Tunggal Putra Tenis ITF M15 Bali Seri Kelima

JawaPos.com - Petenis asal India Karan Singh tampil sebagai juara tunggal putra seri ke 5, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Di final, Karan menghentikan perlawanan Alexander Chang dua set langsung di lapangan A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.

Kedua finalis berusaha saling membuktikan siapa yang berhak menyandang gelar juara.

Karan Singh yang merupakan juara M-15 seri 4 berhadapan dengan juara UTR PTT Alexander Chang, membuat jalannya pertandingan final berlangsung ketat dan menarik.

Mempertemukan dua karakter permainan yang berbeda, Karan Singh dengan ketenangan dan keakuratan dalam penempatan bola, di set pertama ternyata mampu meredam kelincahan dan kecepatan dari Alexander Chang untuk unggul 7-6 tie break 5.

Memasuki set kedua intensitas pertandingan tetap berlangsung dengan tempo tinggi.

Alexander Chang yang kemarin bersama Pablo Perez Ramos menjadi juara ganda putra seri 5, berusaha meningkatkan tekanannya lewat sergapan voli depan net maupun senjata servis keras.

Namun Karan Singh yang merupakan unggulan ke 5 dan berperingkat 604 ATP ini, mampu merespons dengan baik.