Pepsico dan Bali Waste Cycle Bersinergi, Sulap Sampah Kemasan Jadi Fasilitas Publik di Bali

Papan nama di Taman Kota Sewaka Dharma Lumintang Denpasar hasil daur ulang sampah plastik kemasan. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sampah kemasan makanan ringan berbahan plastik multilapis di Bali kini dimanfaatkan menjadi papan nama jalan dan penunjuk arah di ruang publik.
Salah satu hasil pengolahan tersebut digunakan untuk papan nama Taman Kota Sewaka Dharma di kawasan Lumintang, Denpasar, yang diresmikan pada Jumat (18/9).
Inovasi tersebut diterapkan di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar melalui kolaborasi Pepsico Indonesia, Bali Waste Cycle (BWC), Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, serta serta sejumlah pihak lain.
Kolaborasi itu dilakukan untuk mengolah sampah anorganik menjadi produk yang memiliki nilai guna.
BWC menjadi bagian tersebut bukan tanpa sebab. Mereka terpilih sebagai satu-satunya startup Indonesia dalam Greenhouse Accelerator Program Asia Pacific (APAC) 2025 dan mendapat pendanaan USD 20.000 serta pendampingan.
Pada 2026, BWC kembali terpilih dalam Greenhouse Program IMPACT Edition APAC dengan tambahan pendanaan USD 20.000.
APAC & India Sustainability Manager at PepsiCo dan perwakilan Greenhouse Program Milly Pearson menyebut, penerapan inovasi secara langsung menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program tersebut.
Menurut dia, solusi yang dikembangkan secara lokal dapat membantu menjawab persoalan lingkungan sekaligus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Perjalanan Bali Waste Cycle menunjukan bagaimana solusi pengembangan lokal dapat mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks," terang Milly Pearson.
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