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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 13 September 2026 | 20.25 WIB

Alexander Chang/Pablo Perez Ramos Pertahankan Gelar, Nathan Barki Tumbang di Semifinal

Alexander Chang/Pablo Perez Ramos mempertahankan gelar juara ganda putra, pada seri 5 turnamen tenis internasional di Bali. (Istimewa) - Image

Alexander Chang/Pablo Perez Ramos mempertahankan gelar juara ganda putra, pada seri 5 turnamen tenis internasional di Bali. (Istimewa)

JawaPos.com - Alexander Chang/Pablo Perez Ramos mempertahankan gelar juara ganda putra, pada seri 5 ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026

Di final, pasangan itu sukses menumbangkan Isaac Becroft/Reece Falck dari Selandia Baru, lewat pertarungan 3 set.

Laga the real final yang mempertemukan unggulan pertama melawan unggulan kedua di lapangan A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, berlangsung ketat dan tempo tinggi, sejak set pertama hingga set ketiga dengan durasi pertandingan selama 1 jam 11 menit.

Takluk 3-6 di set awal pasangan Alexander Chang dan Pablo Perez Ramos yang merupakan pasangan gado-gado Amerika Serikat dan Spanyol berhasil membalasnya dengan angka sama 6-3, sehingga set ketiga harus dilalui oleh kedua pasangan untuk menentukan pemenang.

Memasuki set pamungkas tensi pertandingan tetap berlangsung dalam tempo tinggi, dimana dari posisi tertinggal 2-5 dan match point 7-9, Alexander Chang dan Pablo Perez Ramos justru berhasil membalikkan keadaan menjadi sebuah kemenangan dramatis dengan angka 12-10, untuk tampil sebagai juara yang kedua kalinya.

Dengan raihan kemenangan di final  seri ke 5, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, pasangan Alexander Chang/Pablo Perez Ramos berhak atas hadiah uang sebesar $ 930, serta tambahan 15 poin ATP, sedangkan Isaac Becroft/Reece Falck memperoleh uang 540 serta trophy, yang diberikan oleh I Gusti Ayu Sri Artati selaku Branch Manager BNI Crea Nusa Dua.

Mengkomentari hasil final, Pablo Perez Ramos mengaku, sangat senang dengan raihan 2 gelar juara pada M-15 Bali.

Dia juga memuji penampilan partnernya Alexander Chang yang performanya tetap prima meskipun habis bertanding di nomor tunggal.

Sementara Alexander Chang juga balik memuji penampilan Pablo Perez Ramos, yang sangat cepat dalam mengantisipasi permainan lawan maupun perubahan strategi di saat poin-poin kritis menjadi sebuah kemenangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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