MUI Tegur Keras Karnaval Maulid Pekalongan yang Tampilkan Ritual Satanic

Atraksi mirip ritual satanic yang ditampilkan di Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 Pekalongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan teguran keras atas penyelenggaraan Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus khitanan massal itu memicu polemik luas usai menampilkan atraksi bernuansa mistik yang menyerupai ritual satanic.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menegaskan, pertunjukan di karnaval itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai mulia perayaan Maulid Nabi.
Sebab, penampilannya menonjolkan visualisasi menyeramkan, simbol-simbol iblis, hingga adegan penyembelihan hewan secara sadis di depan umum.
"Ini jelas berlawanan dengan semangat memperingati atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW," ujar Cholil dikutip dari lama MUI, Selasa (15/9).
Gelaran SKNC 2026 mendadak viral di media sosial setelah menampilkan sekelompok peserta yang mengenakan kostum iblis, membawa obor, serta memperagakan kitab bersimbol mata satu dan pentagram terbalik.
Simbol-simbol yang ditampilkan itu secara universal kerap diidentikkan dengan aliran satanic.
Keresahan masyarakat makin memuncak menyusul aksi teatrikal penyembelihan seekor kambing di tengah arena.
Proses pemotongan dilakukan secara tidak wajar hingga kepala hewan terlepas dan darahnya berceceran di lantai pertunjukan.
MUI menilai aksi tersebut jauh dari etika menyembelih hewan yang dianjurkan dalam syariat Islam.
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