Ibis Styles Malang Gelar Lomba Tahfidz, 70 Anak Ikuti Kompetisi Keagamaan Sambut Maulid Nabi

JawaPos.com - Hotel Ibis Styles Malang menggelar lomba keagamaan bagi anak-anak dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang bekerja sama dengan E-Warna tersebut diikuti sekitar 70 peserta mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 6.

Rangkaian perlombaan diselenggarakan Sabtu 05/09 dimulai sekitar pukul 11.00 - 13.30 WIB di Ballroom Ibis Style Malang.

Peserta terlebih dahulu mengikuti lomba mewarnai dan menyusun huruf hijaiyah, kemudian dilanjutkan dengan kompetisi hafalan surat pendek. Suasana acara juga dibuat lebih interaktif. Pihak Hotel Ibis Styles Malang menghadirkan flashmob sebagai salah satu gimik acara, disusul fun games bersama anak-anak sebelum pengumuman pemenang.

Kegiatan tersebut menjadi kali pertama Hotel Ibis Styles Malang menggelar lomba tahfidz. Tingginya antusiasme masyarakat bahkan membuat pihak penyelenggara harus membatasi jumlah peserta lantaran menyesuaikan kapasitas ruangan yang tersedia.

"​Melihat antusiasme yang tinggi, kami sebagai pihak penyelenggara berencana mengadakan ajang serupa dalam rentang 3 hingga 4 bulan ke depan dengan durasi yang mungkin diperpanjang menjadi beberapa hari" ungkap Dea Management Ibis Style Hotel Malang kepada media, Sabtu 05/09.

Melihat respons tersebut, Hotel Ibis Styles Malang membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa. Ajang keagamaan lain, seperti lomba azan maupun kompetisi untuk anak-anak, direncanakan dapat kembali digelar dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan mendatang.

Jika terlaksana, kegiatan berikutnya juga dipertimbangkan memiliki durasi yang lebih panjang sehingga dapat memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak untuk berpartisipasi.

"Diharapkan kegiatan ini dapat membantu anak-anak semakin memahami dan mengenal ajaran Agama Islam sejak dini dalam rangka Maulid Nabi." tambah Dea