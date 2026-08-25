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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 25 Agustus 2026 | 22.25 WIB

Simak dan Ketahui, Beragam Tradisi Unik Maulid Nabi di Indonesia

Ilustrasi tradisi Bungo Lado/ANTARA News

JawaPos.com-Tradisi memperingati Maulid Nabi dilaksanakan selama bulan Rabiul Awal terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal.

Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti  pengajian, pembacaan sirah kenabian, makanan bersama, kegiatan sosial, sampai memperbanyak membaca shalawat.

Namun, di berbagai daerah di Indonesia terdapat pula tradisi yang unik khas lokal dan turut memeriahkan peringatan Maulid Nabi

Sejumlah daerah-daerah di Indonesia masih mempertahankan berbagai tradisi Maulid Nabi Muhammad yang syarat makna dan tinggi nilai budaya. 

Tradisi tersebut telah berkembang sejak masa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali sampai kemudian menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat setempat.

Setiap simbol yang digunakan dalam perayaan Maulid Nabi memiliki makna tersendiri.

Mulai dari rasa syukur, mengenang perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, sampai bentuk suka cita atas kelahiran sosok yang membawa Islam sebagai petunjuk bagi umatnya. 

Berbagai tradisi ini bisa anda temukan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi. 

Editor: Novia Tri Astuti
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