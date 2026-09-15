22 Daerah di Jatim Waspada Angin Kencang, Tembus 37 Kilometer per Jam

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda kembali mengeluarkan peringatan dini angin kencang, untuk ejumlah daerah di Jawa Timur pada Selasa (15/9).

Terdapat 22 kabupaten dan kota yang masuk dalam radar peringatan dini angin kencang ini.

Meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Malang, Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Pacitan, dan Ponorogo.

Kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 37 kilometer per jam di beberapa area, termasuk Surabaya, Tuban, Bangkalan, Bojonegoro, Pamekasan, Sumenep, dan Trenggalek.

BMKG mencatat embusan angin di Jatim dominan bertiup dari arah Timur dan Tenggara.

Secara umum, tingkat kelembapan udara di Jatim berada pada rentang 25 hingga 98 persen.

BMKG mengungkapkan, sebagian besar kabupaten dan kota di Jatim diprediksi bakal didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara maksimal mencapai 36 derajat celsius.

Kota Mojokerto menjadi daerah dengan suhu udara tertinggi, yakni berkisar antara 25 hingga 36 derajat celsius.

Cuaca terik juga membayang-bayangi Jombang dengan rentang suhu 24 hingga 35 derajat celsius.

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