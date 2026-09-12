Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 12 September 2026 | 21.15 WIB

Padamkan Karhutla di 6 Provinsi, BNPB Perkuat Modifikasi Cuaca dan Operasi Darat

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau karhutla. (BNPB)

 

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) fokus menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) dalam menanggulangi karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Langkah ini diperkuat dengan operasi pemadaman di darat dan penegakan hukum.
 
Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, penanganan karhutla fokus di enam provinsi prioritas. Yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
 
Petugas di lapangan telah mendapat arahan fokus pada kombinasi operasi modifikasi cuaca (OMC), operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum. 
 
“Tahun 2026 ini prediksi BMKG El Niño kuat dan memang betul-betul terbukti. Luas lahan terbakar di provinsi-provinsi prioritas lahan gambut meningkat,” ujarnya, Sabtu (12/9).
 
 
Jenderal TNI bintang 3 ini memaparkan, OMC menjadi solusi paling efektif dalam menanggulangi karhutla dibanding 2 model pemadaman lainnya.
 
Operasi darat menempati peringkat kedua, terutama untuk lahan gambut yang api bawah tanahnya sulit dipadamkan. Water bombing berada di urutan ketiga karena kapasitas angkut air terbatas, sekitar 4 ton per sorti. 
 
“Namun ketiganya tidak bisa dipisahkan. Water bombing memadamkan kepala api, lalu pasukan darat masuk membasahi lahan. Tanpa water bombing, pasukan darat juga berisiko,” imbuhnya.
 
Suharyanto menjelaskan, lahan gambut membutuhkan penanganan khusus. Sebab, api masih bisa membara di lapisan bawah tanpa terlihat dari permukaan tanah.
 
BNPB harus menggunakan alat suntik gambut untuk memasukkan air hingga kedalaman 1–2 meter untuk memastikan api benar-benar padam.
 
“Lahan gambut tidak cukup disiram sekali dua kali. Butuh pembasahan sampai kedalaman, sampai tanahnya berubah seperti bubur. Kami punya alat suntik gambut,” jelasnya.
 
Dalam kunjungan peninjauan karhutla di Kalimantan, Wakil Presiden menerima pemaparan dari Kalaksa BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tiga provinsi di Kalimantan yang terdampak karhutla, Kalimantan Selatan relatif lebih ringan. 
 
“Hari ini hanya memadamkan lahan kurang lebih 36 hektare. Tapi besok belum tentu segitu karena besok ada patroli lagi, siapa tahu ada titik api baru atau titik lama hidup lagi,” ujar Suharyanto. 
 
Terkait dengan jarak pandang sangat terbatas hingga banyak pesawat tidak bisa landing maupun take off di Palangkaraya, Suharyanto mengatakan karena kondisi gambut yang tidak biasa. Sebab, ketika api padam, asap masih bisa terus mengepul.
 
“Apinya berhasil dipadamkan, tapi asapnya keluar terus. Itulah yang mengganggu penerbangan, kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karhutla Gunung Bromo Belum Padam, BPBD Jatim Gencarkan Water Boombing - Image
Berita Daerah

Karhutla Gunung Bromo Belum Padam, BPBD Jatim Gencarkan Water Boombing

Sabtu, 12 September 2026 | 17.46 WIB

Sespimti Polri Ingatkan Kolaborasi Banyak Pihak Atasi dan Cegah Karhutla - Image
Berita Daerah

Sespimti Polri Ingatkan Kolaborasi Banyak Pihak Atasi dan Cegah Karhutla

Sabtu, 12 September 2026 | 05.03 WIB

Karhutla di Dekat Kawasan Kalaweit Kembali Membesar, Manggala Agni Turun Tangan - Image
Nasional

Karhutla di Dekat Kawasan Kalaweit Kembali Membesar, Manggala Agni Turun Tangan

Sabtu, 12 September 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore