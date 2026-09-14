Bertahan Selama 20 Hari Setelah Melarikan Diri, Polisi Berhasil Evakuasi Seorang Sandera KKB

JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz bersama Polres Mimika dan tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi seorang warga bernama Demerina Uamang.

Perempuan berusia 23 tahun itu adalah salah satu dari 9 warga yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak 17 Agustus lalu.

Sebelum dievakuasi oleh petugas hari ini (14/9), Demerina sudah melarikan diri dari KKB dan bertahan selama 20 hari.

Dia dievakuasi dari Kampung Bela 1, Distrik Alama, Kabupaten Mimika menuju Timika.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani menyatakan keberhasilan evakuasi tersebut merupakan hasil kerja bersama yang mengutamakan keselamatan korban.

"Prioritas kami adalah memastikan korban dapat dijemput dan dievakuasi dengan selamat. Komunikasi dengan semua pihak menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas kamtibmas," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media.

Faizal memastikan dalam proses evakuasi korban dibutuhkan koordinasi dan kesabaran. Sebab kondisi medan dan cuaca menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan oleh petugas.

Setelah berhasil mengevakuasi korban, polisi memastikan yang bersangkutan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Sementara itu, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo menyatakan bahwa keberhasilan evakuasi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Satgas Operasi Damai Cartenz dengan Polres Mimika dan tokoh masyarakat.