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Syahrul Yunizar
Sabtu, 12 September 2026 | 00.01 WIB

DPR Desak Roadmap Pemberantasan KKB Pasca Penembakan di Jayawijaya

Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi para korban penembakan KKB di Jayawijaya pada Rabu sore (9/9). (Polri) - Image

Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi para korban penembakan KKB di Jayawijaya pada Rabu sore (9/9). (Polri)

JawaPos.com - Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk menyusun roadmap pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Desakan itu disampaikan pasca penembakan 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu sore (9/9). 

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan atas penembakan terhadap 3 korban tersebut.

Apalagi penembakan terjadi di tengah pelaksanaan tugas meninjau lokasi program cetak sawah yang juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat. 

Menurut Oleh, tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh KKB dari wilayah Nduga itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. 

Karena itu, dia juga meminta aparat keamanan agar bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini, 3 pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” kata oleh pada Jumat (11/9). 

Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata seperti KKB.

Mereka tak boleh dibiarkan terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas di lapangan. 

Menurut Oleh, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas KKB di Papua.

Editor: Bayu Putra
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