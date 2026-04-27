Satgas Operasi Damai Cartenz Lumpuhkan Seorang Anggota KKB Saat Berusaha Kabur dari Kejaran Polisi

Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap anggota KKB di Papua terkait jaringan penyelundup senjata dan amunisi ilegal. (Polri)
JawaPos.com–Seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial TJ alias K alias AW ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz-2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Minggu (26/4). Meski sempat berusaha kabaru, polisi berhasil mengamankan TJ melalui tindakan tegas dan terukur.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa TJ merupakan salah seorang anggota KKB yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia menjadi DPO setelah terlibat dalam penembakan seorang warga sipil bernama Ahmad Gunawan pada 12 Februari 2026. Akibat penembakan itu korban meninggal dunia.
”Penangkapan terhadap DPO ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap pelaku tindak kekerasan akan diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku,” kata Faizal dalam keterangan resmi pada Senin (27/4).
Dalam keterangan yang sama, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan, penangkapan TJ dilakukan aparat kepolisian melalui melalui proses yang terukur berdasar hasil pemantauan intensif di lapangan. Sebelum ditangkap, petugas lapangan lebih dulu mengidentifikasi dan memastikan keberadaan TJ.
”Saat akan diamankan, berupa melawan petugas dan mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar lokasi, sehingga petugas melakukan pengejaran dan memberikan tindakan tegas dan terukur yang mengenai bagian kaki sebelah kiri pelaku,” terang Yusuf Sutejo.
Karena itu, setelah berhasil ditangkap oleh petugas, TJ langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Timika untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas memastikan TJ ditangani dengan baik sebelum dibawa ke kantor polisi menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.
”Pelaku merupakan bagian dari kelompok KKB Mewoluk pimpinan Ternus Enumbi yang selama ini diketahui aktif berpindah-pindah wilayah mulai dari Puncak Jaya, Beoga, Intan Jaya hingga Mimika, guna menghindari pengejaran petugas keamanan sekaligus mencari tambahan senjata dan amunisi,” papar Yusuf.
Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan komitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas, terukur, dan profesional terhadap setiap pelaku tindak kekerasan bersenjata. Termasuk anggota KKB yang kerap berulah. Langkah tersebut diiringi peningkatan pengamanan serta langkah preventif guna menjaga stabilitas keamanan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di Papua.
