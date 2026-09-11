Jenazah Pegawai Dinas Peternakan Korban Penembakan KKB di Jayawijaya Dibawa ke Kampung Halaman

Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi para korban penembakan KKB di Jayawijaya pada Rabu sore (9/9). (Polri)
JawaPos.com - Seluruh jenazah korban penembakan rombongan pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Jayawijaya dipulangkan ke kampung halaman masing-masing di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan, pemulangan jenazah ketiga korban sudah berlangsung sejak Kamis (10/9). Sesuai jadwal dan rencana, jenazah para korban diperkirakan tiba di rumah duka masing-masing hari ini (11/9).
”Jenazah (korban) atas nama WB telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang,” kata dia.
Pesawat yang membawa jenazah tersebut terbang dari Wamena untuk transit di Sentani. Kemudian melanjutkan penerbangan ke Makassar. Dari Makassar ke pesawat lebih dulu ke Jakarta. Dan dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB, kembali terbang ke Kupang.
”Pagi ini sekitar pukul 07.00 waktu setempat akan tiba di Bandara El Tari,” terang Yusuf.
Sementara itu, 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya. Rencananya akan diberangkatkan menuju kampung halaman masing-masing hari ini. Satu jenazah korban akan dipulangkan ke Maumere di NTT dan satu lainnya ke Toraja di Sulsel.
Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Yusuf meminta untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Sebab, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas dan ciri-ciri para pelaku penembakan. Kini mereka tengah dikejar untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang merenggut korban jiwa.
Penembakan di Distrik Muliama terjadi Sebelum Peninjauan Lokasi Program Cetak Sawah
Sesuai dengan laporan awal, Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani, penembakan yang terjadi di Distrik Muliama itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.53 WIT saat rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 11 melintas dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.
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