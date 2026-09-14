Pemilik Yayasan SPPG di Lombok Tengah Minta Maaf soal Ucapan Kontroversial

JawaPos.com - Pemilik Yayasan Budi Sain Mangkling yang menaungi SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu, Khaeruddin, akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh wali murid dan tenaga pendidik.

Ia meminta maaf atas responsnya terhadap kasus keracunan MBG yang melibatkan SPPG-nya, di mana ia malah menyalahkan siswa.

Diketahui sebelumnya, alih-alih hanya menyoroti proses pengolahan dan distribusi, Khaeruddin menyebut sebagian siswa yang memiliki riwayat maag seharusnya tetap sarapan dari rumah sebelum menyantap menu MBG.

Ia mengakui bahwa respons yang sempat ia lontarkan beberapa hari lalu itu murni dipicu rasa panik saat menghadapi musibah keracunan masal yang menimpa ratusan siswa.

"Pernyataan sebelumnya adalah bentuk kepanikan kami," aku Khaeruddin, dilansir dari Lombok Post (Jawa Pos Group), Senin (14/9).

Sikap melunak ini disampaikan di tengah langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat yang resmi membekukan sementara operasional SPPG Lombok Tengah selama 20 hari ke depan.

Akibat penghentian tersebut, distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ribuan penerima manfaat terhenti total dan seluruh relawan dirumahkan sementara waktu.

Di lokasi kejadian, aktivitas dapur SPPG tampak lumpuh dan lengang, hanya dijaga oleh beberapa personel kepolisian.

Khaeruddin menyatakan pasrah menghadapi gelombang penolakan dari wali murid. Meski begitu, ia berharap program ini kelak bisa diterima kembali oleh masyarakat.