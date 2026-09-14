Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 14 September 2026 | 19.03 WIB

Pemilik Yayasan SPPG di Lombok Tengah Minta Maaf soal Ucapan Kontroversial

Polisi memeriksa paket MBG yang diduga membuat siswa di Lombok Tengah keracunan/(Lombok Post) - Image

Polisi memeriksa paket MBG yang diduga membuat siswa di Lombok Tengah keracunan/(Lombok Post)

JawaPos.com - Pemilik Yayasan Budi Sain Mangkling yang menaungi SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu, Khaeruddin, akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh wali murid dan tenaga pendidik. 

Ia meminta maaf atas responsnya terhadap kasus keracunan MBG yang melibatkan SPPG-nya, di mana ia malah menyalahkan siswa.

Diketahui sebelumnya, alih-alih hanya menyoroti proses pengolahan dan distribusi, Khaeruddin menyebut sebagian siswa yang memiliki riwayat maag seharusnya tetap sarapan dari rumah sebelum menyantap menu MBG.

Ia mengakui bahwa respons yang sempat ia lontarkan beberapa hari lalu itu murni dipicu rasa panik saat menghadapi musibah keracunan masal yang menimpa ratusan siswa.

"Pernyataan sebelumnya adalah bentuk kepanikan kami," aku Khaeruddin, dilansir dari Lombok Post (Jawa Pos Group), Senin (14/9).

Sikap melunak ini disampaikan di tengah langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat yang resmi membekukan sementara operasional SPPG Lombok Tengah selama 20 hari ke depan. 

Akibat penghentian tersebut, distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ribuan penerima manfaat terhenti total dan seluruh relawan dirumahkan sementara waktu.

Di lokasi kejadian, aktivitas dapur SPPG tampak lumpuh dan lengang, hanya dijaga oleh beberapa personel kepolisian. 

Khaeruddin menyatakan pasrah menghadapi gelombang penolakan dari wali murid. Meski begitu, ia berharap program ini kelak bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Selama masa pembekuan 20 hari, Khaeruddin berjanji akan berbenah total. Pihak yayasan siap melengkapi kekurangan fasilitas dan membenahi komposisi makanan yang sempat disorot publik.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Korban Keracunan MBG di Berastagi Belum Pulih, Keluarga Minta Dirujuk ke Jakarta - Image
Berita Daerah

Korban Keracunan MBG di Berastagi Belum Pulih, Keluarga Minta Dirujuk ke Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 15.14 WIB

BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Begini Konsepnya - Image
Nasional

BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Begini Konsepnya

Minggu, 13 September 2026 | 04.33 WIB

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Yayasan Malah Salahkan Siswa yang Punya Maag - Image
Berita Daerah

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Yayasan Malah Salahkan Siswa yang Punya Maag

Minggu, 13 September 2026 | 03.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore