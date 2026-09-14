Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 14 September 2026 | 15.14 WIB

Korban Keracunan MBG di Berastagi Belum Pulih, Keluarga Minta Dirujuk ke Jakarta

Untuk kedua kalinya Krismas Br Sihite kembali dirujuk ke dan dirawat ke RS Haji Medan. (Sumut Pos) - Image

Untuk kedua kalinya Krismas Br Sihite kembali dirujuk ke dan dirawat ke RS Haji Medan. (Sumut Pos)

JawaPos.com - Korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Karo Sumatera Utara, Krismas br Sihite dilaporkan belum membaik. Siswi SMA Negeri 1 Berastagi itu kembali menjalani perawatan di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RS Haji Medan.

Dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Krismas sudah dua kali mendapat perawatan intensif setelah sebelumnya sempat dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Kondisinya yang kembali menurun membuat keluarga diliputi kecemasan sekaligus trauma.

Hingga Minggu (13/9), Krismas masih mengeluhkan sakit perut, pusing, hingga kebas pada kedua kakinya. Meski demikian, keluarga melihat sedikit perkembangan positif. Krismas yang sebelumnya kesulitan berbicara kini mulai mampu berkomunikasi, meski masih terbata-bata.

Kakak kandung Krismas, Apriati br Sihite, mengatakan kondisi adiknya sempat sangat mengkhawatirkan ketika kembali dirawat di RS Haji Medan.

“Saat diminta Gubernur Sumut dirujuk kembali ke RS Haji Medan, kondisi kesehatan Krismas memang sangat mengkhawatirkan. Berbicara saja dia tidak sanggup. Tapi saat ini korban sudah mau bicara meski terbata-bata,” kata Apriati kepada Sumut Pos.

Sempat Dinyatakan Sembuh

Krismas merupakan salah satu korban dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan setelah insiden keracunan MBG pada 13 Agustus 2026. Ia sebelumnya dirujuk ke RS Haji Medan untuk mendapatkan penanganan.

Setelah menjalani perawatan selama 10 hari, Krismas dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang pada 21 Agustus 2026.
Namun, kepulangan tersebut ternyata belum menjadi akhir dari persoalan. Kondisi kesehatan Krismas kembali memburuk saat berada di rumah.

Pada 10 September 2026, keluarga akhirnya kembali membawa Krismas ke RS Efarina Berastagi. Pada hari yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution datang menjenguk sejumlah korban, termasuk Krismas.

Melihat kondisi Krismas yang dinilai mengkhawatirkan, Gubernur Sumut meminta agar siswi tersebut kembali dirujuk ke RS Haji Medan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kabar Dana Bansos Dipotong untuk MBG, Kemensos: Tidak Benar! - Image
Ekonomi

Kabar Dana Bansos Dipotong untuk MBG, Kemensos: Tidak Benar!

Minggu, 13 September 2026 | 22.08 WIB

BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Begini Konsepnya - Image
Nasional

BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Begini Konsepnya

Minggu, 13 September 2026 | 04.33 WIB

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Yayasan Malah Salahkan Siswa yang Punya Maag - Image
Berita Daerah

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Yayasan Malah Salahkan Siswa yang Punya Maag

Minggu, 13 September 2026 | 03.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore