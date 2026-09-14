Korban Keracunan MBG di Berastagi Belum Pulih, Keluarga Minta Dirujuk ke Jakarta

JawaPos.com - Korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Karo Sumatera Utara, Krismas br Sihite dilaporkan belum membaik. Siswi SMA Negeri 1 Berastagi itu kembali menjalani perawatan di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RS Haji Medan.

Dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Krismas sudah dua kali mendapat perawatan intensif setelah sebelumnya sempat dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Kondisinya yang kembali menurun membuat keluarga diliputi kecemasan sekaligus trauma.

Hingga Minggu (13/9), Krismas masih mengeluhkan sakit perut, pusing, hingga kebas pada kedua kakinya. Meski demikian, keluarga melihat sedikit perkembangan positif. Krismas yang sebelumnya kesulitan berbicara kini mulai mampu berkomunikasi, meski masih terbata-bata.

Kakak kandung Krismas, Apriati br Sihite, mengatakan kondisi adiknya sempat sangat mengkhawatirkan ketika kembali dirawat di RS Haji Medan.

“Saat diminta Gubernur Sumut dirujuk kembali ke RS Haji Medan, kondisi kesehatan Krismas memang sangat mengkhawatirkan. Berbicara saja dia tidak sanggup. Tapi saat ini korban sudah mau bicara meski terbata-bata,” kata Apriati kepada Sumut Pos.

Sempat Dinyatakan Sembuh Krismas merupakan salah satu korban dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan setelah insiden keracunan MBG pada 13 Agustus 2026. Ia sebelumnya dirujuk ke RS Haji Medan untuk mendapatkan penanganan.

Setelah menjalani perawatan selama 10 hari, Krismas dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang pada 21 Agustus 2026.

Namun, kepulangan tersebut ternyata belum menjadi akhir dari persoalan. Kondisi kesehatan Krismas kembali memburuk saat berada di rumah.

Pada 10 September 2026, keluarga akhirnya kembali membawa Krismas ke RS Efarina Berastagi. Pada hari yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution datang menjenguk sejumlah korban, termasuk Krismas.