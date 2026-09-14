Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 14 September 2026 | 18.47 WIB

Trauma Keracunan, Wali Murid di Pati Minta MBG Diganti Bantuan Tunai

Sejumlah siswa di Kabupaten Pati menjalani perawatan di RS usai diduga keracunan MBG. (Radar Pati) - Image

Sejumlah siswa di Kabupaten Pati menjalani perawatan di RS usai diduga keracunan MBG. (Radar Pati)

JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu memunculkan kekhawatiran di kalangan wali murid.

Sejumlah orang tua mengusulkan mekanisme MBG diubah menjadi bantuan tunai atau melibatkan kantin sekolah, agar kejadian serupa tidak terulang.

Dilansir dari Radar Pati, salah satu wali murid, Sukarni, mengaku anaknya mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG pada Jumat (11/9).

Padahal, tidak ada tanda mencurigakan dari makanan yang disantap anaknya, baik dari aroma maupun rasa.

Sukarni mengatakan kejadian tersebut baru pertama kali dialami anaknya. Sebelumnya, sang anak dapat mengonsumsi menu MBG tanpa mengalami keluhan kesehatan.

Meski demikian, pengalaman tersebut membuatnya khawatir program pembagian makanan siap saji justru menimbulkan risiko bagi siswa.

Karena itu, Sukarni menyarankan pemerintah mempertimbangkan format bantuan lain.

Salah satunya berupa bantuan tunai atau kartu bantuan sosial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Trauma Tak Hanya Soal Fisik

Kekhawatiran serupa disampaikan Anis Syafatun, warga Gembong. Menurut dia, persoalan yang muncul setelah dugaan keracunan bukan hanya menyangkut kondisi fisik anak.

Pengalaman tersebut juga meninggalkan rasa takut dan trauma baik bagi anak maupun orang tuanya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: radarpati.jawapos.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Yayasan Malah Salahkan Siswa yang Punya Maag - Image
Berita Daerah

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Yayasan Malah Salahkan Siswa yang Punya Maag

Minggu, 13 September 2026 | 03.22 WIB

Bikin Geleng Kepala! Tempe MBG Ditemukan di Depan Toilet Dapur - Image
Berita Daerah

Bikin Geleng Kepala! Tempe MBG Ditemukan di Depan Toilet Dapur

Sabtu, 12 September 2026 | 18.50 WIB

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Pihak Yayasan Klaim Sudah Sesuai SOP - Image
Nasional

Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Pihak Yayasan Klaim Sudah Sesuai SOP

Sabtu, 12 September 2026 | 18.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore