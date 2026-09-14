Trauma Keracunan, Wali Murid di Pati Minta MBG Diganti Bantuan Tunai

JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu memunculkan kekhawatiran di kalangan wali murid.

Sejumlah orang tua mengusulkan mekanisme MBG diubah menjadi bantuan tunai atau melibatkan kantin sekolah, agar kejadian serupa tidak terulang.

Dilansir dari Radar Pati, salah satu wali murid, Sukarni, mengaku anaknya mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG pada Jumat (11/9).

Padahal, tidak ada tanda mencurigakan dari makanan yang disantap anaknya, baik dari aroma maupun rasa.

Sukarni mengatakan kejadian tersebut baru pertama kali dialami anaknya. Sebelumnya, sang anak dapat mengonsumsi menu MBG tanpa mengalami keluhan kesehatan.

Meski demikian, pengalaman tersebut membuatnya khawatir program pembagian makanan siap saji justru menimbulkan risiko bagi siswa.

Karena itu, Sukarni menyarankan pemerintah mempertimbangkan format bantuan lain.

Salah satunya berupa bantuan tunai atau kartu bantuan sosial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Trauma Tak Hanya Soal Fisik Kekhawatiran serupa disampaikan Anis Syafatun, warga Gembong. Menurut dia, persoalan yang muncul setelah dugaan keracunan bukan hanya menyangkut kondisi fisik anak.

Baca Juga:Jumlah Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Bertambah Jadi 352 Siswa