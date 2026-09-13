Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
ARM
Senin, 14 September 2026 | 03.00 WIB

Gubernur Kalteng Ajak Lakukan Penguatan Penanganan Karhutla, Bagikan Masker dan Bantuan Kesehatan

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran membagikan masker kepada masyarakat di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (13/9). Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla. (Istimewa) - Image

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran membagikan masker kepada masyarakat di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (13/9). Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla. (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bersama jajaran pemerintah media, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Khususnya terhadap kesehatan akibat kualitas udara yang terdampak asap.

Ajakan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembagian masker kepada masyarakat yang berlangsung di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (13/9).

Selain masker, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan vitamin, bubur kacang hijau, serta berbagai bantuan pendukung kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, penanganan dampak karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat.

“Hari ini pihak pemerintah melakukan kolaborasi bersama-sama membagikan masker sebagai kewajiban yang harus hadir. Selain masker, kita juga membagikan vitamin, bubur kacang hijau, dan vitamin lainnya untuk menjaga kesehatan,” ujar Agustiar.

Menurutnya, penanganan dampak karhutla tidak hanya dilakukan melalui pembagian masker. Pemerintah juga terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya dengan memastikan ketersediaan air bersih.

Sejak ditetapkannya kondisi darurat, distribusi masker dan penyediaan air bersih terus ditingkatkan serta diperluas ke berbagai desa dan wilayah yang membutuhkan. “Pembagian masker dan air bersih mulai kita tingkatkan. Air bersih kita sebar dan perluas ke berbagai desa dan daerah yang membutuhkan akses air,” jelasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gunakan Gepyok dan Jet Shooter, BPBD Malang Sebut Kobaran Api di Bromo Telah Padam - Image
Berita Daerah

Gunakan Gepyok dan Jet Shooter, BPBD Malang Sebut Kobaran Api di Bromo Telah Padam

Senin, 14 September 2026 | 00.30 WIB

Angin Kencang dan Awan Tebal Membuat BPBD Jatim Urung Lakukan Water Bombing di Kawasan Bromo - Image
Berita Daerah

Angin Kencang dan Awan Tebal Membuat BPBD Jatim Urung Lakukan Water Bombing di Kawasan Bromo

Minggu, 13 September 2026 | 23.19 WIB

Langkah Darurat Atasi Kebakaran Bromo, Wisata Ditutup Sampai Api Padam - Image
Berita Daerah

Langkah Darurat Atasi Kebakaran Bromo, Wisata Ditutup Sampai Api Padam

Minggu, 13 September 2026 | 21.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore