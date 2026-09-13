Gubernur Kalteng Ajak Lakukan Penguatan Penanganan Karhutla, Bagikan Masker dan Bantuan Kesehatan

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran membagikan masker kepada masyarakat di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (13/9). Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla. (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bersama jajaran pemerintah media, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Khususnya terhadap kesehatan akibat kualitas udara yang terdampak asap.
Ajakan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembagian masker kepada masyarakat yang berlangsung di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (13/9).
Selain masker, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan vitamin, bubur kacang hijau, serta berbagai bantuan pendukung kesehatan lainnya kepada masyarakat.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, penanganan dampak karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat.
“Hari ini pihak pemerintah melakukan kolaborasi bersama-sama membagikan masker sebagai kewajiban yang harus hadir. Selain masker, kita juga membagikan vitamin, bubur kacang hijau, dan vitamin lainnya untuk menjaga kesehatan,” ujar Agustiar.
Menurutnya, penanganan dampak karhutla tidak hanya dilakukan melalui pembagian masker. Pemerintah juga terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya dengan memastikan ketersediaan air bersih.
Sejak ditetapkannya kondisi darurat, distribusi masker dan penyediaan air bersih terus ditingkatkan serta diperluas ke berbagai desa dan wilayah yang membutuhkan. “Pembagian masker dan air bersih mulai kita tingkatkan. Air bersih kita sebar dan perluas ke berbagai desa dan daerah yang membutuhkan akses air,” jelasnya.
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