Gunakan Gepyok dan Jet Shooter, BPBD Malang Sebut Kobaran Api di Bromo Telah Padam

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Jawa Timur memastikan kobaran api yang sempat muncul di Jemplang, kawasan Gunung Bromo telah padam. Hal itu terjadi setelah penanganan intensif petugas gabungan.

"Sudah (padam)," kata Kepala BPBD Kabupaten Malang Purwoto di Malang, Minggu (13/9) dikutip dari Antara.

Dalam proses pemadaman di Jemplang, sekitar 50 personel gabungan harus berjalan kaki untuk mengakses area yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pemadam. Puluhan petugas itu memadamkan api menggunakan gepyok atau alat pemukul api dan jet shooter.

Kebakaran yang terjadi di Jemplang karena api menjalar dari arah Sabana Pengol yang dipicu embusan angin kencang di area Bromo pada Sabtu (12/9) sore. Proses pemadaman api di Jemplang berlangsung sejak Sabtu (12/9) malam setelah pihaknya menerima laporan dari tim di lokasi kejadian.