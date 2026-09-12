Cuaca Destinasi Wisata Jatim: KBS Terik 34 Derajat, Jatim Park Batu Sejuk Maksimal

JawaPos.com - Masyarakat Jawa Timur yang berencana mengajak keluarga menghabiskan libur akhir pekan di sejumlah destinasi wisata populer di wilayah setempat, pastikan mengecek kondisi cuaca terlebih dahulu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda baru saja merilis prakiraan cuaca khusus destinasi wisata, Minggu (13/10).

Bagi yang berencana liburan ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), bersiaplah menghadapi cuaca panas dan tiupan angin yang cukup kuat.

Suhu udara di KBS diprediksi menjadi yang paling terik, yakni berkisar antara 25 hingga 34 derajat celsius. Cuaca diprakirakan cerah pada pagi dan siang hari. Kecepatan angin terpantau mencapai 35 kilometer per jam dengan tingkat kelembapan 30-80 persen.

Selanjutnya, Taman Safari Prigen menawarkan udara yang lebih bersahabat. Suhu udara di Taman Safari Prigen diprakirakan berada di rentang 18 hingga 29 derajat celsius.

Langit akan cerah pada pagi hari, namun beralih menjadi cerah berawan pada siang dan malam hari. Hembusan angin diprediksi mencapai 30 kilometer per jam dengan kelembapan udara 30-73 persen.

Jatim Park Batu menjadi destinasi dengan suhu paling dingin di antara ketiganya. Udara sejuk akan menyelimuti kawasan ini dengan suhu berkisar antara 15 hingga 27 derajat celsius.

Cuaca diprediksi cerah pada pagi dan malam hari. Sementara pada siang hari langit akan cerah berawan. Kecepatan angin di kawasan ini adalah yang paling rendah, yakni 27 kilometer per jam, dengan kelembapan udara antara 38-86 persen.