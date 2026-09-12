BMKG Pastikan Gempa Magnitudo 5,9 di Kepulauan Seribu Tidak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi gempa bumi. (ANTARA)
JawaPos.com - Gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang pesisir Jakarta pada pukul 04.23 pagi tadi (12/9). Badan Meteorolog, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan guncangan yang terasa hingga Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya tidak berpotensi tsunami.
Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menyampaikan bahwa gempa bumi yang terjadi berjenis tektonik. Dari Hasil analisis BMKG, gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo 6,5 pada kedalaman 368 kilometer. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,24° LS ; 106,78° BT.
”Atau tepatnya berlokasi di laut 69 kilometer timur laut Kepulauan Seribu, DKI. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata dia menegaskan.
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, Wijayanto menegaskan, guncangan itu merupakan jenis gempa bumi dalam akibat aktivitas intraslab. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser turun.
Adapun estimasi peta tingkat guncangan dan laporan masyarakat, gempa bumi tersebut dirasakan dengan skala intensitas yang bervariasi, yakni:
IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderit dan dinding berbunyi) di Pandeglang, Lebak, Serang, Sukabumi, Cianjur, dan Tanggamus.
III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu) di Tangerang, Tanjung Priok, Nagrak, Kalapanunggal, dan Cilacap.
II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu) di Rancaekek, Lembang, Garut, Kota Bandung, Yogyakarta, Pacitan, Ponorogo, Kab. Malang, Kota Bengkulu, Sumur, Padang, Mentawai, Pariaman, dan Solok Selatan.
II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang) di Lemong, Semaka, Bengkunat.
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