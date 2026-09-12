BMKG Ingatkan Ancaman Angin Kencang Kepung 16 Daerah di Jatim 12 September 2026

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengeluarkan peringatan dini cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Timur, Sabtu (12/10).

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi ancaman angin kencang yang dilaporkan meluas dan mengepung 16 kabupaten/ kota di Jatim.

Belasan daerah yang dimaksud adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Bangkalan, Sumenep, Malang, Blitar, Kediri, Nganjuk, Probolinggo, Tulungagung, Pacitan, dan Ponorogo

Berbeda dengan ancaman angin kencang yang meluas, BMKG Juanda memastikan potensi ancaman cuaca akibat curah hujan terpantau nihil. Sebab, cuaca di seluruh kabupaten/ kota di Jatim hari ini masih dominan cerah.

Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau untuk selalu waspada. Potensi bahaya seperti pohon tumbang, baliho atau reklame roboh, hingga atap bangunan yang terhempas angin.