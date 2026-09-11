Padamkan Kebakaran Gunung Bromo, BPBD Bakal Lakukan Water Boombing

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tepatnya di area sabana Blok Pengol, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Titik api mulai terdeteksi pada Kamis (10/10) sekitar pukul 16.00 WIB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. "Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan," kata Kalaksa BPBD Jatim dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (11/10).

Dalam upaya pemadaman titik api, BPBD Jatim berencana menerjunkan Helikopter PK-DAP. Gatot mengatakan, pihaknya mencoba melakukan pemadaman melalui jalur udara dengan teknik water bombing.

"Rencana hari ini akan dilaksanakan water bombing di kawasan Gunung Bromo dengan menggunakan Helikopter PK-DAP sebagai upaya penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Selain pemadaman via udara, tim gabungan juga bakal melaksanakan upaya pemadaman serta pembuatan sekat bakar di sekitar lokasi guna menghambat dan mencegah penyebaran api agar tidak meluas ke area lainnya.