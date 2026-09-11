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Ardini Pramitha
Jumat, 11 September 2026 | 15.16 WIB

Bromo Kebakaran Lagi, Api Merambat di Kawasan Savana Penggol

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo. (Dokumentasi BPBD Jatim) - Image

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo. (Dokumentasi BPBD Jatim)

JawaPos.com - Insiden kebakaran kembali terjadi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Gunung Bromo, Jawa Timur Kamis (10/9). Informasi yang dihimpun, api membakar kawasan Savana Penggol. 

Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endri Wahyu Pratama membenarkan terjadinya kebakaran itu. 

"Terkait kejadian kebakaran di kawasan Bromo, untuk sementara kami sampaikan bahwa benar telah terjadi kebakaran di kawasan Savana Pengol. Berdasarkan informasi awal, kejadian diketahui pada Kamis sore, 10 September 2026," kata Endri dikonfirmasi, Jumat (11/9). 

Pihaknya juga belum mengetahui titik awal kemunculan api dan penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo itu, sebab seluruh unsur yang terlibat masih fokus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan lapangan.

"Kami masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung penanganan di lapangan," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa proses penanganan kebakaran melibatkan unsur petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sementara itu, dalam upaya penanganan pemadaman kebakaran serta keselamatan, maka kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang (Malang) ditutup. 

Pengunjung dapat ke dalam Kawasan Wisata Bromo melalui pintu Cemorolawang (Probolinggo) dan Wonokitri (Pasuruan) dengan batasan yang boleh dikunjungi hanya sampai laut pasir. 

Savana Lembah Watangan ditutup. Sementara wisata ke Ranu Regulo Semeru tetap buka seperti biasa. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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