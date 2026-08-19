Posko Karhutla Gunung Bromo Resmi Ditutup, 1.121 Hektare Lahan Hangus Terbakar

Posko karhutla Gunung Bromo, resmi ditutup setelah dua pekan beroperasi menangani kebakaran. (Dokumentasi Radar Bromo)
JawaPos.com - Setelah dua pekan beroperasi, Posko Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Bromo TNBTS, resmi ditutup pada Selasa kemarin (18/8).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan posko ditutup setelah petugas gabungan menyisir dan memastikan tidak ada titik api lagi.
“Setelah operasi ini berakhir, penyisiran kawasan dilanjutkan oleh pihak BBTNBTS. Helikopter BNPB maksimal beroperasi pada kemarin (Selasa)," tutur Gatot, dikutip dari Jawa Pos Radar Bromo, Rabu (19/8).
"Setelah itu, helikopter BNPB akan bergeser ke NTT, dan kembali ke Kalimantan Selatan untuk membantu kebakaran di sana. Sementara (helikopter) milik Provinsi Jatim masih bersiaga,” lanjutnya.
Meski posko ditutup, BPBD Jatim tetap memperkuat sarana dan prasarana tim serta berkolaborasi dengan TNBTS melakukan pembenihan vegetasi untuk memulihkan tanaman yang terbakar.
Sebagai informasi, karhutla di kawasan Gunung Bromo pertama kali dilaporkan terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB. Titik awal kebakaran berada di Blok Bantengan yang masuk wilayah Ranupani, Lumajang.
Demi keamanan dan mempercepat penanganan karhutla, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo. Penutupan total berlaku sejak Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB.
Setelah kurang lebih dua pekan petugas berjibaku di lapangan, karhutla Gunung Bromo berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut menghanguskan 1.121,66 hektare lahan di kawasan wisata tersebut.
Di sisi lain, Dansektor Penanganan Karhutla Wilayah Korem 083/Bdj, Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, menyebut operasi penanganan berjalan lancar dan aman meski diwarnai sejumlah kendala lapangan.
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Jawa Pos
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