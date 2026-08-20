Wisata Bromo Dibuka Lagi Usai Kebakaran, Pengunjung Dilarang Buang Puntung Rokok

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para wisatawan. Setelah nyaris dua pekan ditutup karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai hari ini, Kamis (20/8).

Keputusan itu disampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) melalui pengumuman nomor PG.19/T.8/TU/HMS.01.07/B/08/2026, yang salinannya disebarluaskan di berbagai platform.

Dalam salinan pengumuman tersebut, kawasan wisata Bromo dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis (20/8) pukul 00.01 WIB.

Lima akses masuk menuju kawasan wisata Bromo yang sebelumnya ditutup kini dibuka lagi.

"Kawasan wisata Bromo kembali dibuka mulai 20 Agustus 2026 setelah proses pemadaman, pendinginan, penyisiran, dan pemantauan kawasan dilakukan," tutur Kepala BBTNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, Kamis (20/8).

Ia menjelaskan,proses penanganan karhutla dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur.

Meliputi Kemenhut, BBTNBTS, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar kawasan.

“Seluruh titik api dinyatakan padam. Petugas telah melaksanakan pendinginan, penyisiran, dan pemantauan di lokasi terdampak untuk memastikan tidak ada lagi titik api, bara, yang berpotensi memicu kebakaran,” imbuhnya.

Rudijanta juga menyebut keputusan membuka kembali kawasan wisata Bromo dilakukan setelah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan.