Kronologi Penembakan Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya, 3 Orang Meninggal

Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi para korban penembakan KKB di Jayawijaya pada Rabu sore (9/9). (Polri)

JawaPos.com - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz mengungkap kronologi penembakan rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Rabu sore (9/9).

Sesuai dengan laporan awal, Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani, penembakan yang terjadi di Distrik Muliama itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.53 WIT saat rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 11 melintas dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

”Dalam kejadian tersebut menyebabkan 3 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan,” kata dia dalam keterangan resminya pada Kamis (10/9).

Para korban terdiri atas WB yang tertembak pada bagian pinggang kanan, AAM tertembak pada bagian belakang kepala dan tangan kiri, serta AR tertembak pada bagian perut.

Ketiga korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.

Selain melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian, personel Satgas Operasi Damai Cartenz juga menyisir area sekitar Puskesmas Muliama serta lokasi lain yang diduga menjadi tempat terjadinya aksi penembakan.

”Petugas juga mengamankan 8 orang saksi yang berada bersama rombongan korban saat kejadian,” imbuhnya.

Para saksi sudah dimintai keterangan untuk membantu penyidik mengungkap kronologi serta mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut.

”Petugas keamanan masih mendalami rangkaian kejadian dan motif di balik peristiwa tersebut untuk memastikan fakta secara menyeluruh,” kata Faizal.