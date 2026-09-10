Polisi Ungkap Identitas 3 Korban Tewas Penembakan KKB, Salah Satunya Kabid Peternakan

JawaPos.com - Pihak kepolisian telah mengungkap identitas para korban tewas dalam penembakan rombongan Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya pada Rabu sore (9/9). Salah satunya adalah seorang pejabat kepala bidang peternakan.

Berdasar data yang diperoleh awak media dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz, para korban masing-masing berinisial WB yang berusia 24 tahun, AR (49 tahun), dan AAM (35 tahun).

WB merupakan seorang perempuan yang berstatus sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan.

”Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena yang sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis,” ungkap Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangan pada Kamis (10/9).

Kemudian AAM, seorang laki-laki yang juga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang dan tangan kiri. Dia dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Terakhir, AR seorang perempuan yang menjabat sebagai kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Atas peristiwa penembakan itu, Faizal menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah pengamanan dengan melakukan penyelidikan mendalam.

Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipi di Papua.

”Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut,” terang dia.