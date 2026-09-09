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Dimas Choirul
Kamis, 10 September 2026 | 04.39 WIB

Siswa di Gembong Pati Trauma dengan MBG: Bikin Sakit Perut, Bolak Balik ke Toilet

Petugas Puskesmas Gembong membawa murid ke RSUD Soewondo menggunakan ambulan pada Rabu (9/9). (Radar Kudus) - Image

Petugas Puskesmas Gembong membawa murid ke RSUD Soewondo menggunakan ambulan pada Rabu (9/9). (Radar Kudus)

JawaPos.com - Program Makan Berrgizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak sekolah justru menyisakan pengalaman buruk bagi beberapa siswa di Gembong, Pati, Jawa Tengah.

Ia harus mendapatkan penanganan medis setelah mengalami serangkaian gejala keracunan usai menyantap hidangan dari program MBG di sekolahnya. Insiden ini kemudian menimbulkan rasa trauma bagi sang anak.

Anis, ibunda dari Jeneta, menuturkan bahwa putrinya mengeluhkan sakit setelah mengonsumsi menu MBG berupa nasi bakar yang dibagikan pada hari sebelumnya. Makanan tersebut diperkirakan dibagikan m sekitar pukul 11.00 siang.

"Katanya sih makan MBG itu kan, menunya nasi bakar, menu kemarin," ujar Mak Nis saat mendampingi putrinya yang tampak masih lemas, dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), Rabu (9/9).

Adapun gejala keracunan yang dialami Jeneta terbilang cukup parah. Dia menjelaskan bahwa putrinya tidak hanya sekadar merasa mual.

"Yang dirasakan ya mual, muntah, mimisan. BAB (buang air besar) juga sudah empat kali sampai saat ini," jelas warga Desa Kedungbulus itu.

Kabar mengenai keracunan ini menyebar cepat melalui grup komunikasi orang tua murid, yang membuat para wali murid, termasuk dirinya, panik. Ia pun segera bergegas menuju lokasi evakuasi anak-anak mereka.

Anis pun tak menampik bahwa dirinya merasa sangat was-was saat pertama kali mendengar kabar buruk tersebut. Beruntung, kondisi kesehatan Jeneta saat ini berangsur membaik meski sempat mengalami penolakan tindakan medis karena ketakutan.

Anis menyebutkan bahwa putrinya enggan dipasangkan infus. "Sudah baikan, tapi anaknya nggak mau diinfus kok," tuturnya.

Meski kondisi fisiknya mulai pulih, insiden keracunan ini nyatanya meninggalkan dampak psikologis.

Editor: Bintang Pradewo
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