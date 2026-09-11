179 Siswa SD di Lombok Dilarikan ke UGD karena Keracunan MBG

JawaPos.com - Sebanyak 179 siswa sekolah dasar di Lombok Tengah dilarikan ke UGD Puskesmas Pringgarata akibat dugaan keracunan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (11/9) sekitar pukul 14.00 WITA.

Gelombang kedatangan pasien yang mendadak membuat fasilitas kesehatan setempat sempat tidak mampu menampung seluruh korban.

Para korban diketahui mulai mengeluhkan gejala sakit usai menyantap paket MBG yang berisi kebab, daging ayam, dan salad buah.

Dikutip dari Lombok Post (JawaPos Group), Dokter Penanggung Jawab Puskesmas Pringgarata, dr. Dessy Jumianita, mengonfirmasi bahwa ratusan murid tersebut dievakuasi ke beberapa titik layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

"Untuk korban murid yang dibawa kesini sebanyak 179 orang, selebihnya dievakuasi ke empat lokasi, ada ke Puskesmas Bagu," ujar dr. Dessy Jumianita, Jumat (11/9).

Penanganan Meluap hingga ke Kantor Camat Kapasitas ruang UGD Puskesmas Pringgarata yang terbatas membuat sebagian siswa harus menjalani perawatan darurat di luar area medis resmi, salah satunya di kompleks Kantor Kecamatan Pringgarata.

Camat Pringgarata, Lalu Winata Kusuma, menjelaskan langkah penanganan darurat yang diambil untuk menampung para siswa yang belum mendapatkan ruang di puskesmas.

"Karena penuh di Puskesmas sebagian dibawa kemari, setelah tiga jam observasi mereka kita pulangkan," singkatnya.