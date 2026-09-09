Sempat Hilang di Gunung Semeru, Pendaki Asal Kediri Berhasil Diselamatkan Setelah Pencarian 6 Jam

JawaPos.com - Seorang pendaki asal Kediri Muhammad Isa Daus Wasa (20) sempat dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru pada Senin (7/9). Setelah pencarian selama 6 jam 45 menit, Isa berhasil ditemukan di sekitar Puncak Limpak, Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada Selasa (8/9).

Setelah menerima laporan kehilangan, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit berkata pihaknya langsung memobilisasi tim penyelamat dari Unit Siaga SAR Malang Raya untuk melakukan operasi pencarian. Dalam pencarian, mereka dibantu unsur SAR lainnya.

"Sebanyak dua Search and Rescue Unit (SRU) dikerahkan menuju lokasi. Operasi pencarian ini melibatkan personel gabungan dari Unit Siaga SAR Malang Raya, BPBD Kabupaten Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Bolang Rescue, Gimbal Alas, serta warga lokal," ujar Nanang pada media Rabu (9/9).

Setelah menempuh perjalanan darat yang menguras tenaga selama kurang lebih 6 jam 45 menit, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menjangkau posisi korban. Petugas langsung memberikan pertolongan pertama, makanan, serta minuman untuk memulihkan kondisi fisik Isa yang sempat menurun.