Operasi SAR 5 Jurnalis dan 3 Kru di Selat Sunda masih Berlangsung, Pos Antemortem Disiapkan

JawaPos.com - Untuk mendukung operasi SAR 5 jurnalis dan 3 kru speedboat di Perairan Selat Sunda, Polda Banten telah menyiapkan Pos Antemortem.

Kapolda Banten Irjen Hengki menyampaikan bahwa pos tersebut disiapkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Banten.

”Kami telah menyiapkan posko antemortem sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mendukung proses identifikasi apabila diperlukan,” ungkap Irjen Hengki pada Rabu (9/9).

Namun demikian, sejauh ini Tim SAR Gabungan masih mengupayakan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak dalam melaksanakan tugas liputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Fokus pencarian pada operasi SAR hari kedua dilakukan melalui jalur laut.

”Untuk sampai dengan sekarang belum (melakukan SAR udara). Nanti melihat perkembangan hari ini, saya akan minta petunjuk. Kita bisa juga melakukan pemantauan, tetapi situasi erupsi juga harus menjadi pertimbangan,” terang dia.

Operasi SAR tersebut dilakukan bersama TNI, Basarnas, BMKG dan unsur terkait lainnya. Pencarian dilakukan setelah Polda Banten menerima informasi pada Selasa (8/9) terkait rombongan jurnalis yang sebelumnya berangkat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9).

”Sejak mendapatkan informasi pada hari Selasa, tim sudah melakukan pencarian. Dari kemarin hingga hari ini dilanjutkan, baik Basarnas, Polda, Polairud, Lanal, TNI, BPBD dan unsur terkait lainnya bersama-sama melakukan pencarian,” imbuhnya.