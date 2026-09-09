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Syahrul Yunizar
Rabu, 9 September 2026 | 20.55 WIB

Operasi SAR 5 Jurnalis dan 3 Kru di Selat Sunda masih Berlangsung, Pos Antemortem Disiapkan

Basarnas Lampung mengerahkan tim dan armada kapalnya mencari 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. (Istimewa) - Image

Basarnas Lampung mengerahkan tim dan armada kapalnya mencari 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. (Istimewa)

JawaPos.com - Untuk mendukung operasi SAR 5 jurnalis dan 3 kru speedboat di Perairan Selat Sunda, Polda Banten telah menyiapkan Pos Antemortem.

Kapolda Banten Irjen Hengki menyampaikan bahwa pos tersebut disiapkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Banten.

”Kami telah menyiapkan posko antemortem sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mendukung proses identifikasi apabila diperlukan,” ungkap Irjen Hengki pada Rabu (9/9).

Namun demikian, sejauh ini Tim SAR Gabungan masih mengupayakan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak dalam melaksanakan tugas liputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Fokus pencarian pada operasi SAR hari kedua dilakukan melalui jalur laut.

”Untuk sampai dengan sekarang belum (melakukan SAR udara). Nanti melihat perkembangan hari ini, saya akan minta petunjuk. Kita bisa juga melakukan pemantauan, tetapi situasi erupsi juga harus menjadi pertimbangan,” terang dia.

Operasi SAR tersebut dilakukan bersama TNI, Basarnas, BMKG dan unsur terkait lainnya. Pencarian dilakukan setelah Polda Banten menerima informasi pada Selasa (8/9) terkait rombongan jurnalis yang sebelumnya berangkat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9).

”Sejak mendapatkan informasi pada hari Selasa, tim sudah melakukan pencarian. Dari kemarin hingga hari ini dilanjutkan, baik Basarnas, Polda, Polairud, Lanal, TNI, BPBD dan unsur terkait lainnya bersama-sama melakukan pencarian,” imbuhnya.

Dalam operasi pencarian tersebut, Hengki menegaskan bahwa keselamatan personel yang terlibat menjadi perhatian. Dia juga memastikan kesiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dikerahkan dalam operasi di tengah masa krisis Gunung Anak Krakatau itu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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