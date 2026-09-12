Water Bombing Jatuhkan 24.000 Liter Air ke Titik Kebakaran Gunung Bromo dan Semeru

BPBD Jatim kerahkan helikopter water bombing untuk padamkan Karhutla di kawasan Kawah Ijen, Banyuwangi. (Dok. BPBD Jatim)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menyiramkan sekitar 24.000 liter air melalui teknik water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Gunung Bromo dan Gunung Semeru, Sabtu (12/9).
Upaya pemadaman via udara tersebut dilakukan dengan mengerahkan Helikopter PK-DAP berkapasitas 1.000 liter.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno menjelaskan, operasi water bombing di Gunung Bromo dilakukan dalam tiga sortie. Sortie pertama menumpahkan 7.000 liter air, sortie kedua 4.000 liter air, dan sortie ketiga juga 4.000 liter air.
"Medan yang terjal dan licin menyebabkan tim jalur darat tidak dapat melaksanakan penanganan di bagian atas," ujarnya.
Adapun untuk upaya pemadaman Karhutla di Gunung Semeru, Helikopter PK-DAP berhasil melakukan 9 kali water bombing dengan total 9.000 liter air yang dijatuhkan.
Selain melakukan pemadaman lewat udara, tim pemadam gabungan juga diterjunkan menuju lokasi Karhutla Gunung Semeru melalui jalur pendakian darat untuk mencegah api semakin meluas.
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