Penegakan Aturan Sound Horeg di Jatim, Wagub Emil Usul Satpol PP Dilibatkan

JawaPos.com – Keberadaan sound horeg memang meresahkan masyarakat. Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim yang meminta kepolisian menertibkan pelaku sound horeg, kali ini giliran Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang bersuara.

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya penegakan aturan terkait parade sound system bervolume ekstrem atau yang akrab dikenal sebagai sound horeg itu. Emil mengungkapkan regulasi berupa Surat Edaran (SE) mengenai pembatasan operasional sound horeg sejatinya sudah diterbitkan. SE tersebut digodok secara saksama dan ditandatangani langsung oleh Gubernur, Pangdam, serta Kapolda Jatim.

Dalam surat edaran tersebut sudah terdapat ketentuan mengenai pembatasan termasuk batas tingkat kebisingan atau berapa desibel yang bisa dikeluarkan. Jika aturan tersebut dipatuhi dengan baik, kata dia, seharusnya pelanggaran-pelanggaran yang banyak dikeluhkan saat ini tidak terjadi.

"Artinya, memang ada pelanggaran terhadap aturan. Karena itu, pekerjaan rumah kita bersama, lintas instansi, adalah bagaimana menjaga wibawa surat edaran tersebut," kata Emil di Surabaya, Selasa (8/9).

Emil mengaku telah mengusulkan kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, agar Satpol PP ikut diterjunkan dalam upaya menegakan aturan terkait pembatasan operasional sound horeg tersebut.

"Saya sudah mengusulkan kepada Ibu Gubernur agar Satpol PP juga ikut turun untuk membantu menegakkan wibawa Surat Edaran tersebut," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Emil, apabila penyelanggaraan sound horeg tersebut melanggar hukum, apalagi sampai menyebabkan korban meninggal dunia, tentunya bukan Satpol PP yang turun mengambil tindakan. Aparat kepolisian yang menurutnya harus bertindak berdasarkan hukum dan fakta.