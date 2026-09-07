Jatim Cerah Sepanjang Hari 7 September 2026, Lamongan dan Kota Mojokerto Paling Terik

Ilustrasi cuaca terik (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan cuaca di mayoritas daerah Jawa Timur didominasi cerah sejak pagi hingga malam hari pada Senin (7/9).
Cuaca cerah ini diiringi catatan suhu udara yang tergolong terik. Berdasarkan data BMKG, suhu udara tertinggi hari ini menembus angka 35 derajat Celsius. Panas tertinggi diperkirakan terjadi di Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.
Di sisi lain, Kota Batu masih menjadi daerah paling sejuk. Rentang suhu Kota Batu berada di angka 14 hingga 22 derajat Celsius.
Sementara itu, untuk kondisi hembusan angin, hampir seluruh daerah di Jatim terpantau di angka 27,8 kilometer per jam. Kecepatan angin tertinggi tercatat berada di Kabupaten Nganjuk yang mencapai 31,4 kilometer per jam.
BMKG mengingatkan, masyarakat yang membutuhkan informasi cuaca dengan resolusi lebih detail hingga level kecamatan atau desa, disarankan memantaunya secara langsung melalui situs atau media sosial resmi BMKG.
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Jawa Pos
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