Jatim Cerah Sepanjang Hari 7 September 2026, Lamongan dan Kota Mojokerto Paling Terik



JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan cuaca di mayoritas daerah Jawa Timur didominasi cerah sejak pagi hingga malam hari pada Senin (7/9).

Cuaca cerah ini diiringi catatan suhu udara yang tergolong terik. Berdasarkan data BMKG, suhu udara tertinggi hari ini menembus angka 35 derajat Celsius. Panas tertinggi diperkirakan terjadi di Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.