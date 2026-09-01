Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Rabu, 2 September 2026 | 01.37 WIB

Tragedi Sound Horeg Renggut 3 Nyawa, MUI Jatim Desak Kepolisian Ambil Tindakan

Ilustrasi sound horeg yang membawa dampak buruk bagi kesehatan telinga. (Instagram @12.project_) - Image

Ilustrasi sound horeg yang membawa dampak buruk bagi kesehatan telinga. (Instagram @12.project_)

 JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyoroti fenomena sound horeg yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia sepanjang Agustus 2026 ini. Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, KH Ma'ruf Khozin, mendesak pihak kepolisian untuk segera turun tangan, bertindak tegas, dan menertibkan kegiatan yang membahayakan nyawa tersebut.

“Kalau sekarang kan sudah jatuh korban, sudah ada orang meninggal. Padahal dulu fatwa MUI itu dikeluarkan ketika sound horeg belum sampai merenggut nyawa dan baru merusak rumah warga juga fasilitas umum,” kata KH Ma'ruf kepada JawaPos.com, Selasa (1/9).

Menurut KH Ma'ruf perlindungan terhadap nyawa manusia adalah hal yang mutlak dan sangat dijunjung tinggi dalam agama. Oleh karena itu, jatuhnya tiga korban jiwa tidak boleh dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Meskipun sebelumnya telah ada fatwa MUI yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran (SE) Gubernur, KH Ma'ruf menilai dampaknya belum begitu signifikan. KH Ma’ruf menekankan bahwa ranah MUI hanya sebatas mengeluarkan fatwa sementara ujung tombak penertiban berada di tangan kepolisian.

"Kami di MUI cuma sekedar fatwa. Eksekusi lapangan tetap ranah dari kepolisian. Jadi sekali lagi, karena ini masih Agustusan, dan sampai nanti Desember atau tahun baru, pasti terus ada gelaran sound horeg," ujarnya.

KH Ma'ruf mengapresisasi beberapa wali kota maupun bupati yang mengeluarkan aturan terkait larangan sound horeg. Dengan begitu, dampak negatif dari gelaran tersebut bisa dicegah.

Di sisi lain, ada beberapa pejabat daerah yang enggan mengeluarkan regulasi maupun keputusan terkait larangan sound horeg lantaran tersandera urusan politik. Dan itu sangat merugikan masyarakat wilayah itu di kemudian hari.

Menurut KH Ma’ruf, tidak adanya aturan jelas itu bisa terjadi karena pejabat daerah memiliki semacam ‘kesepakatan’ dengan pengusaha sound horeg. Para pejabat daerah itu selama masa kampanye di pemilihan yang lalu turut memanfaatkan sound horeg sebagai bagian dari langkah untuk menarik massa.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polres Jombang Larang Sound Horeg dan Karnaval Agustusan Selama Muktamar NU 2026 - Image
Surabaya Raya

Polres Jombang Larang Sound Horeg dan Karnaval Agustusan Selama Muktamar NU 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 17.51 WIB

Patahkan Stigma Kampungan, Siswa Madrasah Jatim Pamerkan Inovasi Robotika hingga AI - Image
Surabaya Raya

Patahkan Stigma Kampungan, Siswa Madrasah Jatim Pamerkan Inovasi Robotika hingga AI

Selasa, 1 September 2026 | 22.34 WIB

BYD Raih 36 Persen Pasar Mobil Listrik di  Jatim, Penjualan Tembus 5.000 Unit hingga 2026 - Image
Otomotif

BYD Raih 36 Persen Pasar Mobil Listrik di  Jatim, Penjualan Tembus 5.000 Unit hingga 2026

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore