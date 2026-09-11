Cuaca Jatim Panas Terik: Bojonegoro, Jombang, dan Kota Mojokerto Tembus 35 Derajat

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)
JawaPos.com - Menjelang libur akhir pekan, cuaca di sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Timur diprakirakan masih dominan cerah dengan suhu yang cukup terik.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprediksi, cuaca cerah tanpa tutupan awan bakal menghiasi langit mayoritas daerah di Jatim secara serentak mulai pagi hingga siang hari, Jumat (11/10).
Tiga daerah yang dimungkinkan mengalami suhu paling terik hingga menembus angka 35 derajat adalah Bojonegoro, Jombang, dan Kota Mojokerto.
Sementara itu, untuk cuaca di Kota Surabaya diprediksi cerah sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat celsius, dengan kelembapan di angka 42-77 persen.
Bagi masyarakat yana berencana menghabiskan akhir pekan di Kota Batu, diimbau berhati-hati saat berkendara. Pasalnya, BMKG mengeluarkan peringatan adanya fenomena kabut yang bakal menyelimuti Kota Batu sejak pada malam nanti.
Dari segi pergerakan angin, BMKG mencatat kecepatan angin bervariasi di setiap daerah. Kabupaten Kediri tercatat akan mengalami hembusan angin yang cukup kuat dengan kecepatan 22,9 kilometer per jam dari arah Selatan.
Daerah lain yang juga berpotensi dilanda angin kencang adalah Gresik dengan kecepatan angin 20,9 kilometer per jam dari arah Timur Laut, dan Sumenep dengan kecepatan 20,5 kilometer per jam dari arah Timur.
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