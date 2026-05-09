Komnas HAM Papua Temukan 30 Kendaraan Terbakar di Stadion Lukas Enembe

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey melihat kendaraan yang terbakar di kawasan Stadion Lukas Enembe, Sabtu (9/5/2026) (ANTARA/Ardiles Leloltery)
JawaPos.com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menemukan 30 kendaraan yang terbakar saat terjadi insiden di Stadio Lukas Enembe setelah pertandingan babak play off promosi antara Persipura Jayapura melawan Adhiyaksa FC.
"Kami menemukan kerugian material itu ada sebanyak 20 mobil, 10 kendaraan roda dua juga terjadi pengrusakan beberapa fasilitas di dalam Stadion Lukas Enembe," kata Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey di Sentani, Sabtu (9/5).
Menurut Ramandey, semua kerugian tersebut telah dicatat dan pihaknya mempertimbangkan untuk memintai keterangan dari perangkat pertandingan guna mengetahui faktor pemicu terjadinya insiden setelah pertandingan tersebut.
"Kemungkinan kami akan menilai penggunaan video assitant referee (VAR), apakah itu menjadi pemicu terjadinya kericuhan selain dari kekalahan tim Persipura Jayapura," ujarnya.
Sebelumya Komnas HAM Papua telah mengeluarkan keterangan bahwa pertandingan play off promosi antara Persipura Jayapura menghadapi Adhiyaksa FC berpotensi rasis yang berbuntut terjadinya kerusuhan.
"Persipura Jayapura tidak mempunyai sejarah rasis namun tim ini mempunyai sejarah rusuh yang terjadi pada 2013," katanya.
Laga antara Persipura Jayapura menghadapi Adhyaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5) berakhir dengan kemenangan Adhiyaksa dengan skor 0-1. Gol kemenangan Adhiyaksa FC dicetak oleh Adilson Silva pada babak pertama. Dengan hasil ini Adhyaksa FC promosi ke Super League. (*)
