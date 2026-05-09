Polda Papua Nyatakan 14 Orang Diamankan dalam Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe

Pemain Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada babak playoff Liga 2 20252026 di Stadion Lukas Enembe. (Persipura)
JawaPos.com-Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi Cahyo Sukarnito mengatakan sejumlah 14 orang diamankan dalam kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
Kerusuhan itu terjadi sesaat setelah Persipura Jayapura kalah dari Adyaksa FC dengan skor 0-1 pada babak playoff Liga 2 Indonesia. "Ke-14 orang yang diamankan masih diperiksa secara intensif oleh penyidik di Polres Jayapura di Doyo, Kabupaten Jayapura," kata Cahyo Sukarnito di Jayapura, Sabtu.
Ia mengatakan belasan orang itu diamankan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusuhan tersebut. "Dari 14 orang yang diamankan itu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
Ia menambahkan dari laporan yang diterima, terungkap dampak kerusuhan mengakibatkan 67 kendaraan roda dua dan roda empat rusak, hilang dan dibakar.
Selain itu, tercatat 10 orang anggota Polri yang saat itu melakukan tugas pengamanan di stadion dan seorang warga sipil mengalami luka-luka.
"Salah satu personel Polres Jayapura, yakni Ipda Arjuna saat ini masih dirawat di RS Bhayangkara Jayapura akibat luka yang dideritanya," jelas Cahyo.
Baca Juga: Jadwal Play-off Championship: Main Sore, Persipura Jayapura Jamu Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe
Mengenai jumlah kerugian akibat kerusuhan, Cahyo mengatakan belum dapat dipastikan karena masih diselidiki dan didata. "Anggota masih melakukan pendataan untuk mengetahui berapa besar kerugian akibat kerusakan di sekitar Stadion Lukas Enembe," kata Kabid Humas. (*)
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau