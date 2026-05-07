Jadwal Play-off Championship: Main Sore, Persipura Jayapura Jamu Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe

JawaPos.com - Persipura Jayapura akan melakoni laga pamungkas melawan Adhyaksa FC dalam play-off promosi ke Super League musim depan. Berikut jadwal play-off championship tersebut.

Sebagaimana diketahui, kompetisi Championship 2025/2026 memasuki fase akhir. Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC harus puas finis runner-up di grupnya masing-masing. Kedua kesebelasan kalah saing dari rivalnya yakni PSS Sleman dan Garudayaksa FC.

Persipura Jayapura finis peringkat kedua klasemen Grup 2 dengan 56 poin sama seperti PSS Sleman, namun kalah selisih gol. Sementara Adhyaksa FC finis peringkat kedua klasemen Grup 1 dengan 51 poin, kalah satu angka saja dari Garudayaksa FC.

Dengan begitu, Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC pun bakal bertarung untuk memperebutkan satu tiket terakhir Super League musim depan. Lalu pertanyaannya, duel krusial tersebut akan dimainkan dimana?

Jadwal Persipura Jayapura vs Adhyaksa dan PSS Sleman vs Garudayaksa FC Sesuai dengan regulasi, format yang akan dimainkan pada babak play-off promosi sama seperti partai final Championship 2025/2026. Yakni dengan sistem single match dan venue pertandingan ditentukan berdasarkan klub yang punya poin lebih tinggi.

Artinya, Persipura Jayapura berhak menjadi tuan rumah pada laga play-off promosi. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu akan menjamu Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (8/5/2026) dengan waktu kick-off pukul 15.00 WIB atau 17.00 WIT.

Pertandingan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua tim, terkhusus Persipura Jayapura. Skuad Mutiara Hitam berkesempatan untuk kembali bermain di kasta sepak bola tertinggi setelah terdegradasi pada musim Liga 1 2021/2022.

Pencinta sepak bola nasional pun antusias menyambut Persipura Jayapura comeback ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Apalagi Mutiara Hitam merupakan salah satu klub pemilik gelar terbanyak di Liga Indonesia.

Sementara itu, PSS Sleman dan Garudayaksa FC yang menjadi terbaik di grupnya masing-masing akan memainkan laga perebutan gelar juara Championship 2025/2026. Duel pamungkas tersebut akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.