Prediksi dan Link Live Streaming PSS Sleman vs Adhiyaksa FC: Melihat Juara Baru Championship di Stadion Maguwoharjo

JawaPos.com - Tiket promosi ke Super League memang sudah berada di tangan PSS Sleman. Meski demikian, ambisi Super Elang Jawa belum berhenti sampai di sana. Mereka kini mengincar target berikutnya, yakni menjuarai Championship 2025–2026.

Malam ini, PSS dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC pada partai final Championship di Stadion Maguwoharjo, Sleman, dengan dukungan puluhan ribu suporternya.

“Untuk pertandingan final, semuanya sudah menunjukkan sikap dan antusiasme yang cukup tinggi dalam sesi latihan,” kata pelatih PSS, Ansyari Lubis.

Ansyari memastikan timnya akan turun dengan komposisi terbaik. Seluruh pemain dalam kondisi siap tampil dan tidak ada yang harus menepi.

“Insya Allah semuanya aman. Karena pada pertandingan final, akumulasi kartu kuning dihapus, kecuali kartu merah,” ujarnya.

Pelatih berusia 55 tahun tersebut menegaskan bahwa tim pelatih sudah menyiapkan berbagai skenario untuk laga nanti, termasuk mengantisipasi situasi bola mati hingga kemungkinan pertandingan ditentukan lewat adu penalti.

“Kualitas dalam situasi tersebut dapat memberikan kontribusi besar untuk membuat tim menjadi lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, juga menyebut timnya telah melakukan persiapan secara maksimal.

Seperti PSS, Garudayaksa FC tak hanya puas dengan keberhasilan promosi ke Super League, tetapi juga menargetkan gelar juara Championship musim ini.