Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.22 WIB

Kunjungan Jaksa Agung ke Sulteng, Beri Semangat dan Tingkatkan Profesionalitas Insan Adhyaksa

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)

JawaPos.com–Jaksa Agung dijadwalkan berada di Sulawesi Tengah selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (7-9/5). Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Sekjen LMP) Abdul Rachman Thaha mengapresiasi kunjungan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin ke Provinsi Sulawesi Tengah.

Abdul Rachman Thaha mengatakan, kunjungan Jaksa Agung ke Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah itu. Khusus bagi insan Adhyaksa di Sulteng, kedatangan Jaksa Agung bukan sekadar seremonial biasa.

”Kedatangan Jaksa Agung paling tidak memberi suntikan semangat. Saat pimpinan tertinggi datang berkunjung ke daerah kita, itu sebuah momen langka. Banyak pelajaran dan makna yang akan diperoleh, khususnya bagi insan jaksa di Sulteng," kata ART, sapaan akrab Abdul Rachman Thaha.

Sebagai pemerhati hukum di Indonesia, Abdul Rachman Thaha berharap kepada seluruh jaksa di Sulteng lebih profesional dan menjaga integritas pasca kunjungan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain itu, menjaga akuntabilitas dan kapabilitas tugas dan fungsi sebagai insan Adhyaksa.

”Terlebih lagi baru saja digelar perayaan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA). Saya meyakini dedikasi pengabdian para jaksa semakin tinggi,” tutur Abdul Rachman Thaha.

”Kedatangan Jaksa Agung hendaknya mendorong profesionalitas jaksa di Sulteng dalam melakukan penegakkan hukum. Menjaga marwah institusi dengan sebaik-baiknya. Benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi,” imbuh ART.

Di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin, lanjut dia, lembaga kejaksaan mendapat tempat di hati masyarakat. Proses penegakkan berjalan baik. Ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

”Buktinya, kejaksaan berada di garda terdepan dalam menyelamatkan kerugian keuangan negara. Ini prestasi yang harus dijaga. Jangan sampai tercederai dengan perilaku person-person,” kata pria kelahiran Palu ini.

Olehnya itu, dia mengimbau masyarakat Indonesia, termasuk di Sulteng, turut mendukung kinerja kejaksaan. Kejaksaan saat ini berjalan di track yang sebenarnya.

