Polda Sulteng Mulai Periksa Seorang Anggota DPD RI Dapil Sulteng sebagai Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik

JawaPos.com–Polda Sulawesi Tengah mulai memeriksa Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah Rafiq Al Amri (RAA) pada Kamis (16/4). Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Sulawesi Tengah di Palu.

Rafiq diperiksa sebagai saksi atas laporan polisi yang dilakukan Ketua MUI Kota Palu Prof Zainal Abidin pada 2024. Pemeriksaan Rafiq yang dilakukan Polda Sulteng, setelah penyidik menerima izin dari Presiden.

Anggota DPD RI tersebut diperiksa sesuai surat panggilan Nomor: S.Pgl/Saksi.1/35/IV/RES.2.5/2026/Ditressiber. Yang bersangkutan diminta menemui penyidik pukul 10.00 WITA pada Kamis (16/4) di Kantor Direktorat Siber Polda Sulawesi Tengah, di ruang pemeriksaan Subdit I Jalan Teratai nomor 12 A, Kota Palu.

Namun Rafiq diinformasikan belum bisa memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Rafiq menyatakan ketidakhadirannya sebagai saksi untuk diperiksa Polda Sulteng karena sedang berada di Jakarta, sehingga belum bisa hadir di Palu dan mendatangi Polda Sulteng.

Dia menyatakan telah berkoordinasi dengan penyidik sehari sebelumnya soal ketidakhadirannya. Dia diwakili stafnya memberi informasi kepada penyidik, karena belum bisa datang untuk memenuhi panggilan.