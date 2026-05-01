Kendaraan Koperasi Merah Putih Sudah Didistribusikan ke Daerah, tapi Ada yang Masih Disimpan di Kodim

Puluhan mobil operasional KDMP berjejer di halaman Kodim 0724 Boyolali. (ABDUL KHOFID/RADAR SOLO)
JawaPos.com – Kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Namun, kendaraan tersebut belum sepenuhnya berada di tangan koperasi dan belum bisa digunakan secara langsung.
Di sejumlah wilayah, kendaraan justru masih disimpan di markas TNI, seperti Kodim, dan penggunaannya belum sepenuhnya diserahkan ke pengurus koperasi. Kondisi ini membuat kendaraan yang seharusnya menunjang aktivitas ekonomi desa belum serta merta menjadi produktif di lapangan.
Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Brondong, Kabupaten Tuban, Darwoto, mengungkapkan bahwa armada yang telah diterima belum bisa digunakan secara bebas.
“Sebelum ada penyerahan kami masih belum berani memakai. Tapi kalau seizin Danramil atau Babinsa setempat boleh memakai, kita pakai. Karena kontak mobil, tosa, truk itu dibawa oleh Babinsa Kelurahan Brondong,” ujarnya.
Artinya, secara operasional, kendaraan tersebut belum sepenuhnya berada dalam kendali koperasi.
Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pola distribusi juga menunjukkan hal serupa. Kendaraan tahap awal ditempatkan terlebih dahulu di Kodim sebelum disalurkan ke koperasi yang sudah berjalan.
Baca Juga:Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pemdes di Pamekasan Bingung Juknis Belum Disosialisasikan
Skema ini menunjukkan bahwa proses distribusi tidak langsung dari pemerintah ke koperasi, melainkan melalui institusi lain di tingkat daerah.
Sementara itu, di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, persoalan lain muncul. Kepala Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Agus Susanto, menyebut kendaraan sudah diterima, tetapi aturan pengelolaannya belum jelas.
“Kita menunggu juknis lebih lanjut seperti apa,” katanya.
Ia mengungkapkan, hingga kini belum ada kejelasan teknis terkait penggunaan kendaraan tersebut, termasuk bagaimana mekanisme operasional dan pengelolaannya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam