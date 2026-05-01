Kendaraan Koperasi Merah Putih Sudah Didistribusikan ke Daerah, tapi Ada yang Masih Disimpan di Kodim

JawaPos.com – Kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Namun, kendaraan tersebut belum sepenuhnya berada di tangan koperasi dan belum bisa digunakan secara langsung.

Di sejumlah wilayah, kendaraan justru masih disimpan di markas TNI, seperti Kodim, dan penggunaannya belum sepenuhnya diserahkan ke pengurus koperasi. Kondisi ini membuat kendaraan yang seharusnya menunjang aktivitas ekonomi desa belum serta merta menjadi produktif di lapangan.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Brondong, Kabupaten Tuban, Darwoto, mengungkapkan bahwa armada yang telah diterima belum bisa digunakan secara bebas.

“Sebelum ada penyerahan kami masih belum berani memakai. Tapi kalau seizin Danramil atau Babinsa setempat boleh memakai, kita pakai. Karena kontak mobil, tosa, truk itu dibawa oleh Babinsa Kelurahan Brondong,” ujarnya.

Artinya, secara operasional, kendaraan tersebut belum sepenuhnya berada dalam kendali koperasi.

Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pola distribusi juga menunjukkan hal serupa. Kendaraan tahap awal ditempatkan terlebih dahulu di Kodim sebelum disalurkan ke koperasi yang sudah berjalan.

Skema ini menunjukkan bahwa proses distribusi tidak langsung dari pemerintah ke koperasi, melainkan melalui institusi lain di tingkat daerah.

Sementara itu, di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, persoalan lain muncul. Kepala Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Agus Susanto, menyebut kendaraan sudah diterima, tetapi aturan pengelolaannya belum jelas.

“Kita menunggu juknis lebih lanjut seperti apa,” katanya.