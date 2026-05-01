Jangan Lupa Cetak Kartu Peserta Manajer Koperasi Merah Putih Sebelum 3 Mei! Begini Alur Lengkapnya

Ilustrasi soal Tes Potensi Kognitif calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih. (foto diolah dengan AI)
JawaPos.com - Proses rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih 2026 telah memasuki tahap krusial.
Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, kini para pelamar tengah menantikan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Bagi Anda yang dinyatakan lulus administrasi, sangat penting untuk memahami kapan dan bagaimana cara mencetak kartu ujian sebagai syarat wajib memasuki ruang tes.
Kapan Tombol Cetak Kartu Ujian Muncul?
Banyak peserta yang bertanya-tanya mengapa tombol cetak kartu belum tersedia di akun mereka.
Berdasarkan jadwal resmi PHTC Panselnas, tombol ‘Cetak Kartu Peserta Ujian’ baru akan aktif bersamaan dengan pengumuman jadwal detail pelaksanaan seleksi, yakni pada rentang 30 April hingga 2 Mei 2026.
Panduan Cetak Kartu Ujian CAT PHTC 2026
Pastikan Anda menggunakan peramban (browser) versi terbaru pada perangkat komputer atau laptop untuk menghindari kendala teknis. Berikut langkah-langkahnya:
1.Akses Portal Resmi: Buka laman https://phtc.panselnas.go.id/ atau langsung menuju halaman login di https://pendaftaran-phtc.panselnas.go.id/login.
2. Login Akun: Masukkan NIK KTP, kata sandi, dan kode captcha yang muncul di layar.
3. Cek Resume: Setelah masuk ke dashboard, gulir layar ke bagian paling bawah (Resume Pendaftaran).
4. Klik Tombol Cetak: Klik pada tombol ‘Cetak Kartu Peserta Ujian’ yang berwarna mencolok.
5. Unduh dan Simpan: File akan terunduh dalam format PDF. Cetaklah kartu tersebut dengan kualitas tinta yang jelas, terutama pada bagian QR Code/Barcode untuk memudahkan proses registrasi di lokasi ujian.
