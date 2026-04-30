SIMAK! Kisi-kisi Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

Ilustrasi soal Tes Potensi Kognitif calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih. (foto diolah dengan AI)
JawaPos.com - Perebutan menuju kursi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki fase krusial.
Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), peserta yang lolos administrasi wajib menaklukkan ambang batas (passing grade) 110 pada Tes Potensi Kognitif untuk bisa masuk ke pemeringkatan 3 kali jumlah formasi.
Struktur Ujian CAT BKN 2026
Tes akan berlangsung selama kurang lebih 50 menit, mencakup dua materi utama:
Tes Potensi Kognitif: Terdiri dari 6 subtes (bahasa, hitungan, pengetahuan umum, pola gambar, abstraksi ruang, dan bentuk).
Tes Manajemen Koperasi: Terdiri atas 20 butir soal dengan bobot 5 poin per jawaban benar.
Kumpulan Soal Latihan dan Kunci Jawaban
1. Berikut ini unsur manajemen koperasi, kecuali…
A. Pengurus
B. Pengawas
C. Rapat anggota
D. Manajer
2. Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota disebut…
A. Simpanan wajib
B. Simpanan sukarela
C. Dana hibah
D. Simpanan pokok
