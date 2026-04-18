Viral Video Penggerebekan Rumah Kos di Padang, Pria Tanpa Busana Tertangkap Basah

JawaPos.com - Sebuah video penggerebekan di sebuah rumah kos mendadak viral di media sosial. Dilansir dari berbagai sumber, diduga kejadian ini berlangsung di kawasan Air Tawar, Kota Padang.

Dalam video beredar memperlihatkan momen menegangkan saat ibu kos bersama penghuni lainnya memergoki seorang pria berada di kamar salah satu penghuni perempuan.

Kecurigaan warga kos terhadap tamu tersebut akhirnya terbukti. Saat pintu kamar dibuka, seorang pria ditemukan berada di dalam kamar dalam kondisi tidak mengenakan pakaian alias telanjang.

Detik-detik Pria Tanpa Busana Terpojok

Video yang beredar luas tersebut menangkap kepanikan sang pria. Sadar aksinya ketahuan, ia sempat berusaha melarikan diri dalam kondisi tanpa busana. Namun, upaya pelariannya gagal total setelah ia terpojok di lantai dua bangunan kos tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang beredar, pria yang tertangkap tersebut diduga merupakan seorang mahasiswa. Hingga saat ini, belum diketahui pasti identitas pelaku maupun kronologi lengkap kejadian. Namun, akun media sosial @bandarokayo87 turut membagikan momen tersebut.

"Tertangkap basah yaa sama ibuk kos mahasiswa lagi bla bla...kbarnya anak kampus salah satu universitas di Padang," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Respons Keras Netizen: Minta Denda Adat