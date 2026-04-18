Viral di Media Sosial, Oknum Prajurit TNI di Kendari Kepergok Ngamar Bareng Istri Polisi

JawaPos.com - Sebuah video viral beredar luas di media sosial pada Sabtu (18/4). Dalam video itu, tampak seorang perempuan dibawa dari kamar penginapan.

Berdasar informasi yang diunggah oleh akun Instagram @infokomando.official, yang bersangkutan diduga sebagai seorang Bhayangkari alias istri polisi.

Suami, petugas kepolisian, dan TNI, memergoki perempuan itu ngamar bareng oknum prajurit TNI.

Masih dari unggahan yang sama, diperoleh informasi bahwa peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Jumat malam (17/4) di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

”‎Seorang ibu Bhayangkari terciduk berduaan dengan oknum TNI dalam kamar kos di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,” tulis akun tersebut.

Dari sumber yang sama, disampaikan bahwa Bhayangkari itu berinisial TR. Dia kepergok berduaan dengan oknum prajurit di salah satu penginapan atau tempat kost yang berada di Kota Kendari.

Saat dipergoki oleh warga, suami TR turut serta. Dia datang bersama petugas kepolisian dan aparat TNI. Oknum prajurit yang kepergok pun tidak bisa mengelak.