Syahrul Yunizar
19 April 2026, 03.15 WIB

Viral di Media Sosial, Oknum Prajurit TNI di Kendari Kepergok Ngamar Bareng Istri Polisi

Video viral yang menarasikan istri polisi ketahuan ngamar dengan prajurit TNI di Kendari. (Instagram @infokomando.official) - Image

Video viral yang menarasikan istri polisi ketahuan ngamar dengan prajurit TNI di Kendari. (Instagram @infokomando.official)

JawaPos.com - Sebuah video viral beredar luas di media sosial pada Sabtu (18/4). Dalam video itu, tampak seorang perempuan dibawa dari kamar penginapan.

Berdasar informasi yang diunggah oleh akun Instagram @infokomando.official, yang bersangkutan diduga sebagai seorang Bhayangkari alias istri polisi. 

Suami, petugas kepolisian, dan TNI, memergoki perempuan itu ngamar bareng oknum prajurit TNI.

Sampai berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 205 ribu pengguna Instagram.

Selain itu, video itu sudah disukai oleh 5 ribu lebih pemilik akun Instagram dan dikomentari sebanyak 358 kali.

Masih dari unggahan yang sama, diperoleh informasi bahwa peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Jumat malam (17/4) di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

”‎Seorang ibu Bhayangkari terciduk berduaan dengan oknum TNI dalam kamar kos di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,” tulis akun tersebut.

Dari sumber yang sama, disampaikan bahwa Bhayangkari itu berinisial TR. Dia kepergok berduaan dengan oknum prajurit di salah satu penginapan atau tempat kost yang berada di Kota Kendari.

Saat dipergoki oleh warga, suami TR turut serta. Dia datang bersama petugas kepolisian dan aparat TNI. Oknum prajurit yang kepergok pun tidak bisa mengelak.

”Oknum TNI inisial Pratu WI tidak berkutik saat digerebek,” kanjut akun tersebut.

Artikel Terkait
Amankan Kemala Run 2026, Korlantas Polri Andalkan Teknologi Canggih Kelola Lalu Lintas - Image
Berita Daerah

Amankan Kemala Run 2026, Korlantas Polri Andalkan Teknologi Canggih Kelola Lalu Lintas

19 April 2026, 02.02 WIB

Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Ingin Bocorkan Hasil Evaluasi, Akan Disampaikan Langsung Secara Lisan ke Presiden - Image
Nasional

Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Ingin Bocorkan Hasil Evaluasi, Akan Disampaikan Langsung Secara Lisan ke Presiden

17 April 2026, 23.01 WIB

Kawal Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, Polri Bentuk Satgas Khusus untuk Antisipasi Penipuan dan Pemberangkatan Ilegal - Image
Haji

Kawal Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, Polri Bentuk Satgas Khusus untuk Antisipasi Penipuan dan Pemberangkatan Ilegal

17 April 2026, 22.38 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

