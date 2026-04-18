Viral di Media Sosial, Oknum Prajurit TNI di Kendari Kepergok Ngamar Bareng Istri Polisi

Video viral yang menarasikan istri polisi ketahuan ngamar dengan prajurit TNI di Kendari. (Instagram @infokomando.official)
JawaPos.com - Sebuah video viral beredar luas di media sosial pada Sabtu (18/4). Dalam video itu, tampak seorang perempuan dibawa dari kamar penginapan.
Berdasar informasi yang diunggah oleh akun Instagram @infokomando.official, yang bersangkutan diduga sebagai seorang Bhayangkari alias istri polisi.
Suami, petugas kepolisian, dan TNI, memergoki perempuan itu ngamar bareng oknum prajurit TNI.
Sampai berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 205 ribu pengguna Instagram.
Selain itu, video itu sudah disukai oleh 5 ribu lebih pemilik akun Instagram dan dikomentari sebanyak 358 kali.
Masih dari unggahan yang sama, diperoleh informasi bahwa peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Jumat malam (17/4) di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
”Seorang ibu Bhayangkari terciduk berduaan dengan oknum TNI dalam kamar kos di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,” tulis akun tersebut.
Dari sumber yang sama, disampaikan bahwa Bhayangkari itu berinisial TR. Dia kepergok berduaan dengan oknum prajurit di salah satu penginapan atau tempat kost yang berada di Kota Kendari.
Saat dipergoki oleh warga, suami TR turut serta. Dia datang bersama petugas kepolisian dan aparat TNI. Oknum prajurit yang kepergok pun tidak bisa mengelak.
”Oknum TNI inisial Pratu WI tidak berkutik saat digerebek,” kanjut akun tersebut.
