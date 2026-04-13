Sabik Aji Taufan
13 April 2026, 21.05 WIB

Jelang Kemala Run 2026 di Bali, Persiapan Race Pack untuk 10.000 Peserta Sudah Rampung

Panitia Kemala Run 2026 menyelesaikan persiapan race pack bagi 10 ribu peserta. (Polri)

JawaPos.com - Polri masih melakukan persiapan akhir jelang pelaksanaan Kemala Run 2026. Acara yang diprakarsai oleh istri Kapolri Jenderal Lisyo Sigit Prabowo ini telah menyelesaikan persiapan race pack bagi 10 ribu peserta.

Panitia akan terus mematangkan persiapan jelang pelaksanaan pada 19 April 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Sejauh ini, persiapan dipastikan berjalan lancar, bahkan ada peningkatan jumlah peserta karena penambahan kuota pendaftaran hingga 5 April lalu.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Kemala Run 2026 membuat panitia memberikan perhatian khusus pada kualitas dan kelengkapan setiap race pack yang akan didistribusikan. Paket lomba tersebut berisi nomor dada atau BIB yang telah dilengkapi dengan timing chip untuk mencatat waktu secara akurat, khususnya bagi peserta kategori 5K, 10K, dan Half Marathon atau 21 kilometer.

Selain itu, peserta juga akan menerima jersey resmi lomba dengan desain eksklusif, medali finisher yang akan diberikan setelah menyelesaikan lomba, serta berbagai produk dari sponsor pendukung.

Panitia juga menyiapkan race bag sebagai wadah seluruh perlengkapan, serta tambahan item seperti energy gel, minuman, snack, hingga voucher dari sponsor. Khusus bagi peserta kategori Half Marathon, disediakan pula jersey finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kategori jarak jauh.

Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho mengatakan, panitia bekerja keras untuk menyiapkan acara ini. Dengan harapan, kompetisi tingkat internasional ini bisa berjalan maksimal.

 “Kekompakan dan profesionalisme tim menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik,” ujar Deny, Senin (13/4).

Pengambilan race pack dijadwalkan berlangsung selama tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Pengambilan dilakukan di Bali United Training Center, Gianyar mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WITA.

Sebagai syarat pengambilan, peserta diimbau membawa bukti pendaftaran serta kartu identitas saat pengambilan. Bagi peserta yang mendaftar pada 4 hingga 5 April 2026 akan menerima BIB tanpa nama.

Artikel Terkait
Istri Kapolri Berharap Kemala Run 2026 Tidak Hanya Event Olahraga, Bisa Tingkatkan Pariwisata dan Charity - Image
Nasional

Istri Kapolri Berharap Kemala Run 2026 Tidak Hanya Event Olahraga, Bisa Tingkatkan Pariwisata dan Charity

12 April 2026, 04.57 WIB

Digelar 19 April, Ajang Lari Internasional Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Masuk Persiapan Akhir - Image
Sports

Digelar 19 April, Ajang Lari Internasional Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Masuk Persiapan Akhir

05 April 2026, 21.33 WIB

Masih Kurang Pedas? Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Rasanya Gurih dan Dijamin Bakal Ketagihan - Image
Kuliner

Masih Kurang Pedas? Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Rasanya Gurih dan Dijamin Bakal Ketagihan

03 April 2026, 05.07 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

