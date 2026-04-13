Jelang Kemala Run 2026 di Bali, Persiapan Race Pack untuk 10.000 Peserta Sudah Rampung

JawaPos.com - Polri masih melakukan persiapan akhir jelang pelaksanaan Kemala Run 2026. Acara yang diprakarsai oleh istri Kapolri Jenderal Lisyo Sigit Prabowo ini telah menyelesaikan persiapan race pack bagi 10 ribu peserta.

Panitia akan terus mematangkan persiapan jelang pelaksanaan pada 19 April 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Sejauh ini, persiapan dipastikan berjalan lancar, bahkan ada peningkatan jumlah peserta karena penambahan kuota pendaftaran hingga 5 April lalu.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Kemala Run 2026 membuat panitia memberikan perhatian khusus pada kualitas dan kelengkapan setiap race pack yang akan didistribusikan. Paket lomba tersebut berisi nomor dada atau BIB yang telah dilengkapi dengan timing chip untuk mencatat waktu secara akurat, khususnya bagi peserta kategori 5K, 10K, dan Half Marathon atau 21 kilometer.

Selain itu, peserta juga akan menerima jersey resmi lomba dengan desain eksklusif, medali finisher yang akan diberikan setelah menyelesaikan lomba, serta berbagai produk dari sponsor pendukung.

Panitia juga menyiapkan race bag sebagai wadah seluruh perlengkapan, serta tambahan item seperti energy gel, minuman, snack, hingga voucher dari sponsor. Khusus bagi peserta kategori Half Marathon, disediakan pula jersey finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kategori jarak jauh.

Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho mengatakan, panitia bekerja keras untuk menyiapkan acara ini. Dengan harapan, kompetisi tingkat internasional ini bisa berjalan maksimal.

“Kekompakan dan profesionalisme tim menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik,” ujar Deny, Senin (13/4).

Pengambilan race pack dijadwalkan berlangsung selama tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Pengambilan dilakukan di Bali United Training Center, Gianyar mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WITA.